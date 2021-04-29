Рубль вечером почти не меняется к доллару и евро в ожидании новых триггеров к движению

Москва. 29 апреля. Доллар и евро развернулись вверх на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль почти не меняется к бивалютной корзине в ожидании новых стимулов к движению.

Курс доллара США составил 74,49 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 7,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 90,2 руб./EUR1, подорожав на 1 копейку. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 4,4 копейки - до 81,56 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль перешел к небольшому снижению к доллару и евро на вечерних торгах в ожидании новых драйверов. При этом рубль почти не отреагировал на резолюцию о напряженности в отношениях РФ с Украиной и Чехией, а также о "деле Навального", принятую в четверг Европарламентом.

Европарламент призвал Европейский союз и его членов в случае вторжения России на территорию Украины немедленно остановить импорт нефти и газа из России, исключить ее из платежной системы SWIFT, заморозить все европейские активы близких к российским властям олигархов и их семей, закрыть им въезд в ЕС.

Депутаты представительной ассамблеи ЕС проголосовали в среду за резолюцию "О России, деле Алексея Навального, наращивании ее военной мощи на границе с Украиной и российском нападении на Чешскую Республику".

Резолюция принята 548 голосами "за". Против нее проголосовали 25 евродепутатов. 113 парламентариев воздержались.

Как и все резолюции Европарламента, касающиеся внешней политики и политики безопасности, она носит рекомендательный характер, но оказывает политическое влияние на структуры ЕС и правительства стран союза.

Поддержку рублю продолжает оказывать дорожающая третий день подряд нефть, котировки которой поднялись до максимальных отметок за последние полтора месяца на сигналах усиления спроса на ключевых рынках. Поддержку рублю также оказывают надежды на реализацию проекта "Северный поток 2", в пользу которого активно выступают немецкие власти.

Потребность Германии в российском газе в течение следующих лет вырастет на фоне отказа страны от угля и атомных электростанций, заявил министр энергетики ФРГ Петер Альтмайер в ходе Российско-германского сырьевого форума.

В этой связи, Германия намерена быстро ввести в эксплуатацию "Северный поток 2", сообщил премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер, также выступивший на форуме. Он отметил, что Германия нуждается в надежных поставках газа из России.

"Мы, Германия, нуждаемся в надежных поставках газа из России, 40% потребностей ЕС в газе закрывается Россией, поэтому мы бы хотели как можно быстрее начать эксплуатацию нового газопровода "Северный поток 2". И мы также хотели бы обмениваться информацией, как производство водорода может гарантировать обеспечение потребности здесь, в Европе", - сказал Кречмер.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" инвестиционный менеджер компании "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин, согласно их расчетам макроэкономически нейтральный курс составляет 67,5 руб./$1, но текущий курс доллара выше. "Рубль слабее с учетом внутренних и внешних политических факторов, среди которых санкции США, ситуация вокруг Украины и "Северного потока". Эти риски и транслируются в курс нацвалюты", - говорит Нигматуллин.

"Доллар США к вечеру вышел в плюс, хотя всю сессию провел под давлением. Волна укрепления рубля представляется избыточной и чрезмерно оптимистичной. Американская валюта может торговаться в диапазоне 74,2-76 руб./$1 в ближайшее время, не исключен рост волатильности. Евро стоит 90,33 руб. и оставляет актуальными границы колебаний 90-92 руб./EUR1", - отмечает старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Игроки продолжают анализировать результаты заседания Федеральной резервной системы (ФРС), состоявшегося 27-28 апреля. ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых и ежемесячный выкуп активов на общую сумму $120 млрд, в том числе US Treasuries на $80 млрд и ипотечных бондов на $40 млрд.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции по итогам заседания, что экономика США восстанавливается после кризиса, вызванного пандемией COVID-19, быстрее, чем ожидалось, однако восстановление "остается неравномерным и далеко от завершения". Он отметил, что пока не пришло время для обсуждения возможности сокращения объемов монетарного стимулирования, которое оказывает "мощную поддержку" экономике.

Тем временем президент США Джо Байден, выступивший в среду в Конгрессе, представил новый пакет стимулов общим объемом $1,8 трлн, ориентированный на поддержку американских семей. Предложения Байдена предусматривают расходы в размере $1 трлн в течение 10 лет, а также налоговые льготы на общую сумму $800 млрд.

Экономика США в первом квартале увеличилась на 6,4% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют предварительные данные министерства торговли США. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 6,1%, сообщает Trading Economics.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 13 тыс. - до 553 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Это минимальное значение показателя с начала пандемии COVID-19.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК выросла на 1,35% - до $68,18 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени увеличилась на 1,28% - до $64,68 за баррель.

Последние статданные из США указывают на уверенное восстановление экономики и, кроме того, индикатор спроса на нефтепродукты в США, по сообщениям Bloomberg, вырос до максимума более чем за два месяца. Данные Минэнерго США, опубликованные в среду, показали максимальное с начала марта снижение запасов дистиллятов в стране.

Потребление топлива в Китае может увеличиться с учетом предстоящих длинных выходных, поскольку жители КНР традиционно активно путешествуют в периоды праздников.

Между тем у инвесторов сохраняется обеспокоенность по поводу пандемии и ее влияния на экономическую активность. В Индии, которая является третьим крупнейшим импортером нефти, за минувшие сутки было зафиксировано более 379 тыс. новых случаев COVID-19.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 30 апреля на 55,67 копейки, до 74,3823 руб./$1, и уменьшил курс евро на 27,76 копейки, до 90,1513 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в четверг на 46,05 копейки по отношению к среде и составил 74,3271 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК упал на 34,78 копейки и составил 74,3833 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 225,238 млн, из которых $989,485 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 235,753 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 23,66 копейки, до 90,0522 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 9,42 копейки и составил 90,1466 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR587,69 млн, из которых EUR296,793 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR290,897 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов увеличились в четверг, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК по преимуществу понизились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 8 базисных пунктов (б.п.) - до 5,11% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок повысилась на 4 б.п. - до 5,19% годовых. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 2 б.п. - 5,33% годовых, ставка на срок 3 месяца осталась на прежнем уровне - 5,71% годовых, ставка на срок 6 месяцев опустилась на 3 б.п. - до 5,82% годовых.

Эб вч

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