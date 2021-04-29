Рынок акций РФ просел к 3570п по индексу Мосбиржи на геополитических рисках, вырос Яндекс

Москва. 29 апреля. Попытка рынка акций РФ подрасти на позитивных сигналах с внешних фондовых площадок и выросшей нефти (Brent превысила $68 за баррель) завершилась распродажами из-за геополитических рисков, которые осложняют принятие решения о саммите президентов США и России; индекс МосБиржи просел в район 3570 пунктов, при этом выросли акции "Яндекса" на корпоративных новостях.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 3571,05 пункта (-0,2%, максимум сессии - 3616,95 пункта), индекс РТС - 1510,72 пункта (+0,1%); динамика цен основных blue chips на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась смешанной в пределах 6,4%.

Доллар подрос до 74,46 рубля (+0,05 рубля), доходность 10-летних UST составляет 1,66% годовых (+2,4%).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в четверг в программе "Большая игра" на Первом канале, что недружественные шаги США мешают Москве анализировать предложения президента США Джозефа Байдена о проведении встречи с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Пескова, на словах есть предложение говорить о взаимодействии во всех областях, которые интересны США и России, однако одновременно или на следующий день после слов США каждый раз наступает действие по сдерживанию России или проявлению просто каких-то враждебных шагов. Это затрудняет анализ с российской стороны ситуации с тем, чтобы президент мог принять решение об этом саммите.

Осуществляемая администрацией США политика "кнута и пряника" в отношении России бесперспективна и будет встречать только противодействие в том объеме и в том виде, в котором будет наилучшим образом соответствовать интересам России, подчеркнул Песков.

Подешевели акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (-4,9% и -6,4% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2,6%), "Магнита" (-1,9%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-1,6%), бумаги UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,4%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (-1,3%), акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,8%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,8%), Сбербанка (-0,5% и -0,4% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,1%).

Акции "Татнефти" остаются под давлением распродаж вторые торги подряд после того, как компания объявила финальные дивиденды за 2020 год, разочаровавшие инвесторов; бумаги откатились к уровням начала февраля. Совет директоров "Татнефти" на заседании в среду рекомендовал акционерам утвердить на годовом собрании дивиденды за 2020 год в размере 22,24 рубля на акцию с учетом ранее выплаченных дивидендов за первое полугодие, говорится в сообщении компании. По итогам 6 месяцев акционеры "Татнефти" утвердили дивиденды в размере 9,94 рубля на акцию - таким образом, финальные дивиденды могут составить 12,3 рубля на акцию. Закрытие реестра предложено назначить на 9 июля.

Сбербанк (MOEX: SBER) в I квартале получил 304,5 млрд руб. чистой прибыли по МСФО, что превысило прогнозы. "Магнит" (MOEX: MGNT) в I квартале увеличил выручку на 5,8%, а чистая прибыль выросла в 2,6 раза - до 10,9 млрд руб., что оказалось выше ожиданий.

Чистая прибыль "Газпрома" по международным стандартам (МСФО) в IV квартале 2020 года составила 353,719 млрд рублей, что более чем в два раза превзошло результат годовой давности (154,601 млрд рублей) и превысило среднерыночный прогноз (323,5 млрд рублей). Чистая прибыль "Газпрома" за весь 2020 год составила 133 млрд рублей, что также превысило прогноз на уровне 105 млрд рублей.

Министр энергетики ФРГ Петер Альтмайер заявил в четверг, что потребность Германии в российском газе в течение следующих лет вырастет на фоне отказа страны от угля и АЭС. В свою очередь, премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер заявил на российско-германском сырьевом форуме, что Германия намерена быстро ввести в эксплуатацию "Северный поток 2", поскольку страна нуждается в надежных поставках газа из России.

Подорожали акции "Яндекса" (+3,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,8%), "Московской Биржи" (+1,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,4%).

Акционеры "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) на годовом собрании одобрили дивиденды за IV квартал 2020 года в размере 7,25 рубля на акцию, говорится в сообщении компании. Отсечка реестра акционеров под дивиденды - 11 мая.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, из позитивных факторов можно выделить выросшую нефть Brent, которая превысила $68 за баррель, в то время как погода на внешних фондовых площадках начала портиться. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США подскочила к 1,66%, доходности бондов в Европе также начали расти. Неуверенность покупателей во многом можно объяснить ожиданиями длинных выходных и полурабочих дней, когда объемы могут заметно снизиться, а реакция на негативные новости может быть усиленной.

Лидерами роста оказались акции "Яндекса". Компания заключила соглашение о покупке банка "Акрополь", в рамках которого получит его активы и лицензии, включая универсальную. Это предполагает развитие финансовых сервисов, которые ранее "Яндекс" хотел реализовывать через поглощение TCS Group. Сумма сделки составляет всего 1,1 млрд рублей, что на порядки ниже стоимости TCS Group. Акции Сбербанка просели, хотя отчет за I квартал по МСФО оказался весьма сильным.

Рубль вырос в условиях спроса на рублевую ликвидность в период уплаты налоговых платежей и на фоне дорогой нефти. Накануне Goldman Sachs вновь подтвердил ожидания цены барреля Brent около $80 в ближайшие шесть месяцев. В Citigroup полагают, что летом спрос на нефть превысит 101 млн б/с на фоне возвращения отложенного спроса на поездки, чему будет способствовать вакцинация. В Европе, согласно заявлению председателя ЕЦБ Кристин Лагард, около 70% населения еврозоны должны будут получить, как минимум, одну дозу вакцины к концу июня. О ситуации в Индии СМИ предпочитают не писать, а лишь упоминают о направляемой помощи на борьбу с пандемией.

Конвейер сильной отчетности в США (Facebook, Apple, Comcast, EBay, Caterpillar (SPB: CAT), McDonald's, Ford, Qualcomm отчитались лучше ожиданий по прибыли и выручке) дополнился в четверг сильным ростом ВВП за I квартал. Настораживает то, что цены личного потребления в I квартале выросли на 3,5% в годовом выражении, в то время как бизнес-инвестиции выросли на 10,1%, а расходы потребителей увеличились на 10,7%. Рынок акций РФ пока не смог вернуться выше отметки 3600 пунктов по индексу МосБиржи. В какой-то мере активность покупателей сдерживают ожидания длинных выходных и последующие полурабочие дни с вероятным падением объемов торгов, считает Кочетков.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, нефтяные цены выросли, но полностью реализовать потенциал роста рынок акций РФ не может, потому что впереди трехдневные выходные. Желающих рисковать и покупать акции "широким фронтом" не наблюдается.

Продолжилось снижение акций "Татнефти", которые выступили неким "флажком на минном поле" - предупреждением, что покупка акций под дивиденды не является беспроигрышной стратегией. Компания может разочаровать акционеров с дивидендами два года подряд. Компании могут направлять прибыль на развитие на выплату дивидендов, что в долгосрочном плане является тупиковой стратегией. У "обычки" "Татнефти" (502,4 рубля), возможно, будет возвратный ход котировок в район 527 рублей, а если внешний фон будет хорошим, то и к 560 руб., но более высокие уровни маловероятны. В четверг котировки достигли зоны проторговки 490-500 рублей, от которой наиболее рисковые трейдеры могут открывать "длинные" позиции. С другой стороны, котировки пытаются перейти из пологого понижательного коридора в более агрессивный нисходящий коридор, при этом падение проходит на больших объемах. Это говорит о слабости акций, возвратный ход котировок, видимо, не будет масштабным (предположительно цель коррекционного отскока - 527 рублей).

США входят в число лидеров по вакцинации, но с другой стороны - пандемия коронавируса поразила штаты Орегон и Вашингтон, где губернаторы готовятся ввести новые ограничения, поскольку количество случаев инфицирования и госпитализаций выросло до угрожающего уровня.

Акции Сбербанка обновили максимум выше 301 рубля и начали снижаться. Если на мировых фондовых рынках начнется коррекция, то она рикошетом ударит и по Сбербанку, поддержки по бумаге находятся на уровнях 240, 278, 290-293 руб., считает Верников.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, глава ФРС Пауэлл не стал обозначать момент предполагаемого начала сокращения стимулов, а также отметил, что вероятный инфляционный всплеск будет временным. Это воодушевило инвесторов, опасавшихся скорого сворачивания сверхмягких монетарных условий из-за роста инфляции.

Нефтяной рынок продолжает отыгрывать ряд позитивных драйверов, среди которых благоприятные данные Минэнерго США, слабость доллара, а также признаки активного восстановления мирового спроса на нефть. Кроме того, росту нефтяных цен способствует восходящая динамика мировых рынков, отражающая оптимистичные настроения инвесторов.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, на нефтяном рынке инвесторы оптимистично настроены по поводу перспектив спроса. Мировая пандемия COVID-19 продолжается, но восстановление экономики и нефтяного спроса также не стоит на месте, что поддерживается США и материковым Китаем. Ситуация с пандемией в Индии и Японии все еще остается тревожной, при этом в мире продолжается вакцинация, а накопленный спрос, связанный с путешествиями, будет способствовать росту в Европе и Северной Америке (при условии, что пандемия будет лучше контролироваться в ближайшие месяцы).

Председатель ФРС Джером Пауэлл сообщил, что недавний рост показателей инфляции в США был обусловлен действием временных факторов и необходимо дальнейшее существенное улучшение экономической ситуации, прежде чем ФРС начнет сворачивать покупки активов. Такая риторика обнадежила инвесторов, которые опасались, что регулятор может заявить о готовности бороться с ускорением инфляции. Некоторое беспокойство вызывает запланированное президентом Байденом повышение налогов и всплеск заболеваемости COVID-19 в Индии. Ближайшие поддержки у российских индексов МосБиржи и РТС находятся на 3615 и 1540 пунктах соответственно, отмечает Абелев.

В США в среду индексы рынка акций снизились на 0,1-0,5% по итогам волатильных торгов после завершения двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Федрезерв сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 0-0,25% годовых, что совпало с прогнозами экономистов и участников рынка. Американский ЦБ сообщил, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд, в том числе US Treasuries на $80 млрд и ипотечные бонды на $40 млрд, "до достижения существенного прогресса в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности".

Дальнейшая траектория движения экономики будет в значительной мере зависеть от развития эпидемиологической ситуации в США, включая прогресс в вакцинации, отмечают в FOMC. Продолжающийся эпидемиологический кризис, по мнению ФРС, по-прежнему оказывает давление на экономическую активность, и риски для экономики сохраняются.

Байден представил новый пакет стимулов общим объемом $1,8 трлн, ориентированный на поддержку американских семей. Предложения Байдена предусматривают расходы в размере $1 трлн в течение 10 лет, а также налоговые льготы на общую сумму $800 млрд. Средства для оплаты социальных программ администрация Байдена рассчитывает привлечь за счет повышения ставки подоходного налога для состоятельных американцев до 39,6% с 37%. Кроме того, президент предлагает поднять налог на доход с прироста капитала и дивидендов для людей, зарабатывающих от $1 млн, почти вдвое - до 39,6% с 20%. С учетом действующей надбавки к налогу на доход от инвестиций в 3,8 процентного пункта, ставка налога для богатых американцев достигнет 43,4% (в настоящее время - 23,8%).

В четверг в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (биржи Японии закрыты в связи с праздником по случаю Дня Сёва и начала японской Золотой недели, китайский Shanghai Composite подрос на 0,5%, гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,8%), в Европе к вечеру возросли продажи (индексы FTSE, CAC 40, DAX просели на 0,03-0,9%), но растут США (индекс S&P 500 прибавляет 0,2%, обновив максимум).

Экономика США восстанавливается после кризиса, вызванного пандемией COVID-19, быстрее, чем ожидалось, однако восстановление "остается неравномерным и далеко от завершения", заявил председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам завершившегося в среду заседания ЦБ.

Пауэлл также отметил, что инфляция в США, вероятно, усилится, прежде чем вновь начать замедляться. Увеличение потребительских расходов на фоне постепенного восстановления экономической активности, по его словам, приведет к временному ускорению темпов роста потребительских цен. Инфляция в годовом выражении, вероятно, будет держаться выше 2% с учетом эффекта низкой базы, однако в случае ее устойчивого сохранения выше этого уровня ФРС применит свои инструменты, чтобы ослабить инфляционные ожидания, сказал Пауэлл.

Число новых заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе составило 553 тыс., тогда как ожидалось 549 тыс. ВВП США в I квартале вырос на 6,4% в годовом выражении после роста на 4,3% в IV квартале 2020 года. Результат оказался в рамках среднего прогноза аналитиков, ожидавших роста от 6,1% до 6,7%.

Нефть в четверг дорожает на сигналах усиления спроса на ключевых рынках; цена Brent к 18:50 МСК находилась на $0,6 выше уровня суточной давности. Стоимость июньских фьючерсов на Brent составила $68,2 за баррель (+1,4% и +1,3% в среду), июньская цена WTI - $64,66 за баррель (+1,3% и +1,5% накануне).

Так, индикатор спроса на нефтепродукты в США вырос до максимума более чем за два месяца, сообщает агентство Bloomberg. При этом данные Минэнерго США, опубликованные в среду, показали максимальное с начала марта снижение запасов дистиллятов в стране (резервы дистиллятов упали на 3,34 млн баррелей).

Потребление топлива в Китае может увеличиться с учетом предстоящих длинных выходных, поскольку жители КНР традиционно активно путешествуют в периоды праздников.

Ранее на этой неделе страны ОПЕК+ сохранили принятое 1 апреля решение о постепенном увеличении добычи в мае-июле. ОПЕК+ примет решение по уровням добычи на август, а также в целом до конца года, в июне.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (-11%), "ИК Русс-инвест" (MOEX: RUSI) (-7,8%), ПАО "Нижнекамскшина" (MOEX: NKSH) (-7,1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-5,9%), ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (-4,7% и -8,7% "префы"), ПАО "ОР" (MOEX: OBUV) (-3,7%), АДР HeadHunter (MOEX: HHRU) (-3,5%).

Ритейлер "Детский мир" (MOEX: DSKY) (-1,6%) в I квартале 2021 года получил 1,313 млрд рублей чистой прибыли по МСФО по сравнению с чистым убытком в размере 255 млн рублей в I квартале 2020 года. Результат компании оказался на уровне консенсус-прогноза "Интерфакса" (1,323 млрд рублей).

Чистая прибыль "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (-0,8%) по МСФО в I квартале выросла до 1,57 млрд руб. против 1,5 млрд руб. годом ранее, сообщила компания.

Акционеры Globaltrans (MOEX: GLTR) (-0,8% ГДР) в четверг утвердили запуск новой программы обратного выкупа GDR, которая будет действовать в течение 12 месяцев с даты состоявшегося годового собрания акционеров (до 29 апреля 2022 г.) или следующего годового собрания и будет лимитирована 5% акций (8 млн 937,046 тыс. расписок). Потолок цены выкупа огранен 5%-ной премией к средней рыночной котировке на Лондонской фондовой бирже в течение 5 торговых рабочих дней перед покупкой, а также суммой наибольшей из цен последней сделки по GDR и текущей заявки на GDR на торговом месте, где осуществляется приобретение.

Выросли ауции ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (MOEX: RZSB) (+11%), банка "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (+5,4%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+4,4%), ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (MOEX: MRSB) (+4,1%), ПАО "Завод им. Лихачева" (MOEX: ZILL) (+4%).

ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) (+2%) увеличило чистую прибыль по РСБУ в I квартале на 40% - до 6,45 млрд руб., следует из отчетности компании.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 103,59 млрд рублей (из них 16,32 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 12,08 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" и 11,94 млрд рублей - на обыкновенные акции "Татнефти").