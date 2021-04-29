Цены евробондов РФ в четверг чуть подросли благодаря растущей нефти и итогам очередного заседания ФРС

Москва. 29 апреля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг слегка подросли благодаря как растущей нефти, так и позитивным итогам очередного заседания ФРС США, которые были объявлены накануне поздно вечером. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене за день, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК выросла на 7 базисных пунктов по отношению к закрытию среды и составила 115,64% от номинала, что соответствует доходности 1,795% годовых (снижение на 4 базисных пункта к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries не изменилась по отношению к 28 апреля и составила 101,07% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт и составила 0,025% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился на 3 пункта, составив 177 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году практически не изменились по отношению к предыдущему закрытию, составив 130,43% от номинала (доходность - 3,835% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 7 базисных пунктов - до 126,13% от номинала (доходность снизилась на 0,5 базисного пункта и составила 3,805% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 15 базисных пунктов, до 112,89% от номинала (доходность снизилась на 3 базисных пункта, до 2,06% годовых), с погашением в 2023 году - на 2 базисных пункта, до 109,08% от номинала (доходность снизилась на 2 базисных пункта - до 0,99% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 27 базисных пунктов, подорожав до 123,16% от номинала (доходность снизилась на 1,5 пункта и составила 3,84% годовых), десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос в стоимости на 15 базисных пунктов, до 110,85% от номинала (доходность снизилась на 3 базисных пункта - до 2,34% годовых).

"Сегодня российские еврооблигации торговались в "зеленой" зоне, что привело к снижению доходности десятилетних бумаг с погашением в 2029 году на 3 базисных пункта, а самого "длинного" выпуска с погашением в 2047 году - на 1,5 базисного пункта. С одной стороны, поддержку отечественным евробондам оказывают в целом позитивные итоги апрельского заседания ФРС и обещания американского регулятора сохранить монетарные стимулы, а с другой стороны - позитивные макроэкономические данные, которые демонстрируют уверенное восстановление американской экономики. На этом фоне растут цены практически всех сырьевых товаров, в том числе нефти, что позитивно уже для российской экономики", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.

ФРС США по итогам апрельского заседания сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам в диапазоне от 0% до 0,25% годовых. Решение совпало с прогнозами экономистов и участников рынка. Американский ЦБ сообщил, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд, в том числе US Treasuries на $80 млрд и ипотечные бонды на $40 млрд, "до достижения существенного прогресса в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности". "Благодаря прогрессу в вакцинации и мощным стимулам индикаторы экономической активности и занятости усилились. Сектора, наиболее серьезно затронутые пандемией, остаются слабыми, но демонстрируют улучшение, - отмечают в Федрезерве. - Инфляция усилилась, что отражает, главным образом, временные факторы. В целом финансовые условия остаются благоприятными, что частично обусловлено действиями ФРС по поддержке экономики и потока кредитов американским домохозяйствам и бизнесу".

Дальнейшая траектория движения экономики будет в значительной мере зависеть от развития эпидемиологической ситуации в США, включая прогресс в вакцинации, отмечают в FOMC. Продолжающийся эпидемиологический кризис, по мнению ФРС, по-прежнему оказывает давление на экономическую активность, и риски для экономики сохраняются.

Президент США Джо Байден, выступивший в среду в Конгрессе, представил новый пакет стимулов общим объемом $1,8 трлн, ориентированный на поддержку американских семей. Предложения Байдена предусматривают расходы в размере $1 трлн в течение 10 лет, а также налоговые льготы на общую сумму $800 млрд. Средства для оплаты социальных программ администрация Байдена рассчитывает привлечь за счет повышения ставки подоходного налога для состоятельных американцев до 39,6% с 37%. Кроме того, президент предлагает поднять налог на доход с прироста капитала и дивидендов для людей, зарабатывающих от $1 млн, почти вдвое - до 39,6% с 20%.