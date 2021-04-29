Рубль днем растет к доллару и евро благодаря уверенно дорожающей нефти

Москва. 29 апреля. Доллар и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" в четверг днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря активно дорожающей нефти.

Курс доллара США составил 74,23 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 18,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 90,04 руб./EUR1, подешевев на 15 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 16,9 копейки - до 81,34 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 30 апреля на 55,67 копейки, до 74,3823 руб./$1, и уменьшил курс евро на 27,76 копейки, до 90,1513 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного повышается к доллару и евро на дневных торгах благодаря дорожающей третий день подряд нефти, котировки которой поднялись до максимальных отметок за последние полтора месяца на сигналах усиления спроса на ключевых рынках. Поддержку рублю также оказывают надежды на реализацию проекта "Северный поток 2", в пользу которого активно выступают немецкие власти.

Потребность Германии в российском газе в течение следующих лет вырастет на фоне отказа страны от угля и атомных электростанций, заявил министр энергетики ФРГ Петер Альтмайер в ходе Российско-германского сырьевого форума.

В этой связи, Германия намерена быстро ввести в эксплуатацию "Северный поток 2", сообщил премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер, также выступивший на форуме. Он отметил, что Германия нуждается в надежных поставках газа из России.

"Мы, Германия, нуждаемся в надежных поставках газа из России, 40% потребностей ЕС в газе закрывается Россией, поэтому мы бы хотели как можно быстрее начать эксплуатацию нового газопровода "Северный поток 2". И мы также хотели бы обмениваться информацией, как производство водорода может гарантировать обеспечение потребности здесь, в Европе", - сказал Кречмер.

Игроки продолжают анализировать результаты заседания Федеральной резервной системы (ФРС), состоявшегося 27-28 апреля. ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых и ежемесячный выкуп активов на общую сумму $120 млрд, в том числе US Treasuries на $80 млрд и ипотечных бондов на $40 млрд.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции по итогам заседания, что экономика США восстанавливается после кризиса, вызванного пандемией COVID-19, быстрее, чем ожидалось, однако восстановление "остается неравномерным и далеко от завершения". Он отметил, что пока не пришло время для обсуждения возможности сокращения объемов монетарного стимулирования, которое оказывает "мощную поддержку" экономике.

Тем временем президент США Джо Байден, выступивший в среду в Конгрессе, представил новый пакет стимулов общим объемом $1,8 трлн, ориентированный на поддержку американских семей. Предложения Байдена предусматривают расходы в размере $1 трлн в течение 10 лет, а также налоговые льготы на общую сумму $800 млрд.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК выросла на 1,56% - до $68,32 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени увеличилась на 1,46% - до $64,79 за баррель.

Индикатор спроса на нефтепродукты в США вырос до максимума более чем за два месяца, сообщает агентство Bloomberg. При этом данные американского Минэнерго, опубликованные в среду, показали максимальное с начала марта снижение запасов дистиллятов в стране.

Потребление топлива в Китае может увеличиться с учетом предстоящих длинных выходных, поскольку жители КНР традиционно активно путешествуют в периоды праздников.

"Пандемия COVID-19 продолжается, однако спрос на нефть устойчиво восстанавливается благодаря росту потребления в США и материковом Китае, - отмечает вице-президент консалтинговой компании IHS Markit (SPB: INFO) Виктор Шум. - Отложенный спрос на поездки будет способствовать увеличению спроса на топливо в Европе и Северной Америке, если ситуация с коронавирусом в ближайшие месяцы улучшится".

"Рубль ощущает поддержку со стороны рынка нефти, где Brent вернулась выше отметки $68 за баррель, сместив фокус внимания покупателей на уровень $70, которого цены последний раз касались в середине марта. За счет долларового и нефтяного факторов российская валюта безболезненно переносит завершение налогового периода и может продолжить подъем в краткосрочной перспективе. Однако в более широком контексте бычий потенциал рубля ограничен ввиду сохранения напряженных отношений с Западом. В случае попыток тестирования уровня 74 рублей эта отметка с большой долей вероятности привлечет покупателей доллара. "Евро-рубль" тоже вряд ли сможет заметно оторваться от уровня 90 рублей", - подчеркивает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"В четверг на фоне risk-on настроений валюты EM в большинстве укрепляются, курс пары "доллар-рубль" находится ниже 74,3 руб./$1. Геополитическая обстановка продолжает оставаться позитивной, вчера верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отметил, что у Европарламента нет компетенции для отключения России от системы SWIFT, что снижает и так ослабшие санкционные опасения. Для рубля складывается позитивный фон, и курс в ближайшее время задержится на текущих уровнях и предпримет попытки к движению в сторону 74 руб./$1", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов увеличились в четверг, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК по преимуществу понизились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 8 базисных пунктов (б.п.) - до 5,11% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок повысилась на 4 б.п. - до 5,19% годовых. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 2 б.п. - 5,33% годовых, ставка на срок 3 месяца осталась на прежнем уровне - 5,71% годовых, ставка на срок 6 месяцев опустилась на 3 б.п. - до 5,82% годовых.