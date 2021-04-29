Акции IBM привлекательны для инвестиций в долгосрочной перспективе - BCS Express

Акции International Business Machines привлекательны для инвестиций в долгосрочной перспективе, считает эксперт BCS Express Павел Гаврилов.

IBM присутствует на рынке уже более века и сейчас выглядит финансово устойчиво, отмечает аналитик инвесткомпании.

Стремление компании стать лучше может в результате привести котировки бумаг к слому долгосрочного нисходящего тренда, но потребуется длительный период, предупреждает Гаврилов. Котировки могут поддержать выделение Kyndryl, выполнение плана по стабильному росту выручки, сокращение долга. Завершение многолетнего преобразования и высокая дивидендная доходность делают акции IBM привлекательной инвестицией с учетом ее дешевизны. В основу позитивного взгляда закладывается успех и рост облачного бизнеса и работа в перспективных направлениях, указывает эксперт BCS Express.

Аналитик отмечает, что следует помнить и о возможных рисках, которые могут приводить к среднесрочным просадкам (общеэкономический спад; высокая конкуренция как в облачных вычислениях, так и программном обеспечении IT-услуг; большую часть выручки компания получает из-за рубежа, поэтому существуют валютные риски; торговая война США и Китая также может негативно сказаться на доходах).

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