Акции Facebook интересны в долгосрочной перспективе - "Фридом Финанс"

Акции Facebook Inc. интересны инвесторам для покупки на долгосрочную перспективу, считает аналитик "Фридом Финанс" Михаил Денисламов.

"Мы повышаем целевую цену по акциям Facebook с $330 до $360 за штуку на фоне сильных результатов компании и считаем эту бумагу привлекательной в долгосрочной перспективе. Facebook демонстрирует результаты лучше ожиданий, и эта тенденция сохранится в ближайшее время", - пишет эксперт.

Facebook опубликовала квартальные результаты намного сильнее ожиданий, констатирует аналитик инвесткомпании. При этом менеджмент компании вновь проявил осторожность, комментируя перспективы в 2021 году, но его риторика практически не изменилась с выхода последнего квартального релиза, поэтому инвесторы уже учли известные факторы давления в котировках, отмечает Денисламов.

Марк Цукерберг в ходе конференц-звонка акцентировал внимание инвесторов на развитии Facebook в области VR/AR-технологий. Он отметил, что продажи VR-устройств Quest 2 превосходят внутренние ожидания компании, а также выразил твердую убежденность в долгосрочности перспектив данных технологий, указывает аналитик "Фридом Финанс". Инвестиции в это направление составляют большую часть от прироста бюджета R&D.

Прогноз по совокупным затратам в 2021 году был уточнен, теперь он составляет $70-73 млрд (предыдущий прогноз: $68-73 млрд). Ожидания по CAPEX были понижены с $21-23 млрд до $19-21 млрд. Изменение в бюджетах отражает приверженность исследованиям и разработкам, компания старается усилить свое присутствие на рынке потребительской электроники, отмечает Денисламов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.