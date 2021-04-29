Цена на нефть останется в диапазоне $60-70/барр. в течение 2021г - "Атон"

Цена на нефть марки Brent останется в диапазоне $60-70 за баррель в течение текущего года, считают аналитики "Атона".

Как говорится в комментарии инвестиционной компании, в более долгосрочной перспективе эксперты "Атона" продолжают занимать консервативную позицию и в базовом сценарии сохраняют прогноз цены на уровне $60 за баррель.

"Мы связываем восстановление цен на нефть, наблюдаемое с начала года (+25%) в основном с упреждающими мерами ОПЕК+. Недавнее решение ОПЕК+ постепенно наращивать добычу убедило рынок, что альянс видит восстановление баланса на рынке. Тем не менее третья волна COVID-19 все еще остается существенным риском, учитывая, неустойчивый спрос, - пишут аналитики инвесткомпании. - В связи с этим мы считаем высокий объем свободных мощностей (свыше 8,5 млн барр. в сутки для стран ОПЕК+, по нашим оценкам) сдерживающим фактором для дальнейшего роста цен на нефть. Более того, мы все еще ожидаем, что добыча в США будет постепенно расти при текущих ценах на нефть, несмотря на крупные списания активов сланцевиками в прошлом году и сдвиг политики США в сторону ВИЭ".

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