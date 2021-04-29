Сильных катализаторов роста для котировок акций Мосбиржи пока нет - Альфа-банк

Сильных катализаторов для роста котировок акций "Московской биржи" значительно выше текущих уровней в настоящее время нет, считает старший аналитик Альфа-банка Евгений Кипнис.

"Московская биржа" в пятницу представит финансовые результаты за первый квартал 2021 года по МСФО и проведет телефонную конференцию. "Мы ожидаем, что чистая прибыль вырастет на 9% г/г (минус 2% г/г без учета отчислений в резервы за 1К21), при этом сильный рост комиссионных доходов на 12% г/г будет нейтрализован снижением чистых процентных доходов на 10% г/г и ростом операционных расходов на 18% г/г", - отмечает эксперт банка.

Акции биржи были среди лидеров роста в 2020 году (они выросли на 49% против роста индекса Мосбиржи на 7%) и сейчас торгуются по высокому мультипликатору - около 16x P/E 2021П (против примерно 11x в среднем за последние 5 лет). Инвесторы воспринимают акции биржи как относительно защитный актив, особенно в период пандемии, что способствовало росту мультипликаторов в дополнение к росту прибыли на акцию на 25% г/г в 2020 году, указывает Кипнис. В то же время дальнейший рост прибыли на акцию может оказаться проблематичным в 2021 году, учитывая замедление роста комиссионного дохода на фоне эффекта высокой базы 2020 года и продолжающееся снижение процентного дохода, а также запланированное ускорение роста операционных расходов в текущем году, предупреждает эксперт Альфа-банка.

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