"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Яндекса

Аналитики "Велес Капитала" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций "Яндекса" с прогнозной ценой на уровне 5378 рублей за штуку, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Яндекс" представил сильные финансовые результаты за первый квартал 2021 года, констатирует эксперт Артем Михайлин.

"Выручка опередила консенсус на 5%, а скор. EBITDA сразу на 19%. Заметно лучше, чем мы ожидали, была динамика в поисковом сегменте и такси на фоне быстрого восстановления рынков. Отличные результаты продемонстрировали медиа-сервисы и "Яндекс.Плюс". Холдинг повысил прогноз по выручке на текущий год и теперь ожидает рост на уровне 44-51% г/г (до 315-330 млрд руб.) против прежнего прогноза в 305-320 млрд руб. В сегменте поиска выручка должна увеличиться на 17-20%, в то время как старый прогноз предполагал рост на 14-16%. Постепенно компания входит в период низкой базы сравнения, когда рост в основных сегментах будет ускоряться, что уже видно в результатах апреля", - указывает аналитик инвесткомпании.

Также интернет-компания в четверг объявила, что намерена купить банк "Акрополь" за 1,1 млрд руб., констатирует Михайлин. Основной целью покупки является приобретение банковской лицензии для дальнейшего развития fin-tech проектов внутри холдинга.

"Помимо универсальной банковской лицензии "Яндекс" также получит брокерскую, дилерскую и депозитарную лицензии. Компания уже подала соответствующие документы в ЦБ РФ и ожидает одобрения. Мы полагаем, что это позитивная новость для "Яндекса", так как после срыва сделки с TCS Group рынок находился в ожидании дальнейших действий. Fin-tech проекты должны эргономично дополнить экосистему "Яндекса" и стать дополнительным долгосрочным источником роста", - отмечает аналитик "Велес Капитала".

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