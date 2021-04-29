"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Facebook с целью $350

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Facebook Inc. с целью $350 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7%, стоп-приказ: $310, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания продемонстрировала финансовый отчет с впечатляющими цифрами, отмечают эксперты. Чистая прибыль компании по GAAP за 3 месяца 2021 года составила $9,497 млрд, увеличившись на 93,7% по сравнению с $4,902 млрд в предыдущем году. Выручка увеличилась на 47,6% до $26,171 млрд против $17,737 млрд годом ранее.

"С технической точки зрения, бумага движется в рамках растущего тренда. Открывать позицию рекомендуем от текущих уровней с целью $350. При покупке на 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $310 риск на портфель составит 0,5%", - указывают в "Финаме".

Facebook Inc. владеет одной из крупнейших и самых популярных социальных сетей - Facebook. Также компании принадлежат такие популярные сервисы, как Instagram, WhatsApp, Oculus VR и другие.

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