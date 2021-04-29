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29 апреля 2021 года 14:42
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Татнефти с целью 680 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Татнефти" с целью 680 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 34%, стоп-приказ: 475 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. "После неудачной попытки закрепиться выше уровня сопротивления произошел откат к сильному уровню поддержки. Открывать позиции стоит от текущих уровней с целью 680 руб. При покупке на 15% и выставлением стоп-заявки на уровне 475 руб., риск на портфель составит 0,90%. Соотношение прибыль/риск составляет 5,8", - указывают эксперты "Финама". Также аналитики отмечают, что на фоне роста нефти марки Brent выше $50 многие нефтегазовые компании России отстали от котировок. Текущее расхождение существенно отражает недооценку стоимости компании "Татнефть". "Решение совета директоров было негативно воспринято акционерами "Татнефти", ожидавшими более высокие выплаты. Текущая новость уже полностью отыграна. Даже несмотря на переход на 50% от прибыли, размер дивидендов составит около 8-9%, что остается привлекательным на российском рынке", - отмечают аналитики "Финама". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ТАТНЕФТЬ-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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