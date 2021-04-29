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29 апреля 2021 года 14:21
Налоговые изменения в 2021г стали стимулом для пересмотра стратегии инвесторами - РСХБ
Введение прогрессивной шкалы НДФЛ и другие изменения налогообложения с января 2021 года простимулировали граждан, брокеров и управляющие компании пересмотреть стратегии инвестирования, отмечается в аналитическом материале Россельхозбанка (РСХБ). Для нивелирования влияния налоговых изменений клиенты перераспределяют средства в активы с потенциально большей доходностью. Если в 2019г на брокерских счетах РСХБ 85% активов приходилось на консервативные инструменты - корпоративные облигации и ОФЗ, то уже в конце 2020 и 2021 годах их доля снизилась до 74%. Доля акций в 2020-202 гг. увеличилась до 10% (с 7% в 2019г). По мнению экспертов банка, такая тенденция сохранится. "Клиенты РСХБ ранее предпочитали консервативный подход и в основном вкладывались в корпоративные облигации. Сегодня мы видим, что инвесторы стараются больше диверсифицировать портфель. Клиенты стремятся больше узнать о всех видах финансовых инструментов, и о том, как работает рынок. Основная тенденция - рост интереса к более рисковым и потенциально доходным акциям и облигациям второго эшелона", - отмечает начальник управления клиентских операций Департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Герман Григорян. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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