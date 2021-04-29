Промсвязьбанк (ПСБ) рекомендует покупать акции "Газпрома" с целью 281 руб. за штуку, говорится в комментарии банка.

""Газпром" отчитался за прошлый год - результаты ожидаемо невпечатляющие, учитывая неблагоприятную ценовую конъюнктуру на сырьевых рынках. Тем не менее, мы не ждем сильного влияния на бумаги: во-первых, интереснее будет день инвестора, который пройдет сегодня-завтра, во-вторых, учитывая недавнюю рекомендацию по дивидендам, текущая отчетность не так релевантна, поэтому рынок будет ждать цифр уже за I кв. 2021г. Отчет по МСФО ожидается в конце мая. Мы рекомендуем "покупать" акции "Газпрома" - под хорошие дивиденды (12,55 руб./акцию), а также с точки зрения крепких финрезультатов в этом году на фоне хорошей ценовой конъюнктуры на рынке газа. Целевой уровень - 281 руб./акцию. Достройка Северного потока-2 также является одним из ключевых триггеров для роста стоимости бумаг "Газпрома"", - пишет аналитик ПСБ Екатерина Крылова.

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