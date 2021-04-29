BCS Express открыл торговую идею: покупать акции Salesforce с целью $265

BCS Express 29 апреля 2021 года открыл торговую идею "покупать акции Salesforce с целью $265 за штуку". Цена входа: $237,6, потенциальная доходность: 11,5%; горизонт инвестирования: 6 месяцев, говорится в комментарии инвесткомпании.

Аналитик BCS Express Павел Гаврилов отмечает следующие факторы в пользу инвестидеи:

- Компания Salesforce.com Inc. является мировым лидером в области CRM, и уже 8-й год подряд занимает первое место среди других поставщиков.

- В конце прошлого года было объявлено о покупке мессенджера Slack, закрытие сделки ожидается в этом году. Если сделка реализуется, то Salesforce укрепит свои позиции на рынке и станет более конкурентоспособна против таких гигантов, как Microsoft, Google и Amazon.

- Пандемия ускорила развитие цифровой экономики, что может увеличить спрос на рынке облачных хранилищ.

- В 2020г финансовые показатели компании значительно улучшились, ожидается, что эта тенденция сохранится и в 2021г, с ростом выручки на 21%. При этом до 2025г компания планирует увеличить выручку до $50 млрд.

- Недавно был запущен Hyperforce - обновленная версия платформы Customer 360. Она позволяет клиентам развертывать приложения Salesforce в общедоступных облаках, с гибкой системой масштабирования ресурсов по мере необходимости. Дальнейшее развитие своих систем является ключом к успеху компании.

- Средний консенсус-прогноз, по данным Barron's, составляет $275,6, большинство из 44 рекомендаций - на покупку. Держать - 10, и ни одной - продавать.

Отмечает эксперт инвесткомпании и вероятные риски:

- Срыв сделки со Slack не ожидается, но потенциально это может испортить краткосрочную картину.

- Высокая конкуренция со стороны более диверсифицированных и крупных компаний.

- Общерыночная коррекция на фоне роста ставок.

- Для бумаг Salesforce характерна повышенная волатильность.

Salesforce.com Inc. - одна из крупных американских компаний, работающих на облачном рынке.

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