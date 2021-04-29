Укрепление рубля до 74 руб./$1 возможно к июню 2021г - Банк "Открытие"

Укрепление курса рубля к доллару до уровня 74 руб./$1 возможно к июню текущего года, полагает старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич. При этом рубль сохранит сильную зависимость от геополитического фактора, вероятна и существенная волатильность, говорится в комментарии.

"В мае поддержка рубля будет снижаться - действие сезонных факторов, которые традиционно поддерживают рубль в начале года, постепенно ослабевает. Поддержка рубля со стороны торгового баланса так и не нашла своего отражения в котировках вследствие более выраженного влияния ухода средств нерезидентов - на фоне всплеска геополитической напряженности и ужесточения денежно-кредитной политики. Компании будут постепенно увеличивать запасы валюты в преддверии выплаты годовых дивидендов, население увеличивать расходы на выездной туризм, хотя последний фактор, очевидно, будет носить гораздо менее выраженный характер по сравнению с доковидными временами, - отмечает эксперт. - По этой причине к июню можно еще ожидать укрепление рубля к доллару до уровня около 74 руб./$1. Конечно, рубль сохранит свое сильную зависимость от геополитического фактора и волатильность может оставаться существенной".

Петроневич также указывает, что до конца года в отсутствие эскалации внутри- и внешнеполитической ситуации и при сохранении цен на нефть вблизи текущих уровней ($65 за баррель) рубль может укрепиться до 73 руб./$1. "Рост ставок, который способствовал оттоку средств нерезидентов в начале года на фоне падения цен на долговые активы, во втором полугодии может начать действовать в противоположном направлении, когда потенциал увеличения ключевой ставки уже в большей степени будет реализован. В отсутствие ограничений на некоторые операции американских компаний с новым российским госдолгом приток капитала, как и укрепление рубля, мог носить более выраженный характер", - пишет аналитик в комментарии.

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