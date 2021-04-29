"Велес Капитал" рекомендует покупать акции "Северстали", "ММК" и "НЛМК", позитивно оценивая перспективы отрасли черной металлургии в 2021г, отмечается в комментарии инвесткомпании.

ФАС обвинила трех крупнейших производителей листового проката в монопольном сговоре с целью поддержания завышенных цен на сталь. "Несмотря на негативный эмоциональный контекст, влияние штрафов на финансовые показатели металлургов будет минимальным. Мы позитивно оцениваем перспективы отрасли черной металлургии в 2021г и подтверждаем рекомендацию "покупать" для акций "Северстали", "ММК" и "НЛМК"", - пишет аналитик "Велес Капитала" Василий Сучков.

ФАС считает, что российские металлурги поддерживали завышенные цены на горячекатаный плоский прокат в течение I полугодия 2021г. Ведомство полагает, что рост цен на прокат не был подкреплен соответствующим увеличением конечного спроса и себестоимости производителей. "Северсталь", "ММК" и "НЛМК" с обвинениями не согласились. По мнению эксперта инвесткомпании, опережающий рост внутренних цен можно отчасти объяснить восстановлением домашней премии после пандемии, которая в нормальных условиях составляет 15-20% к мировым ценам.

Также Сучков отмечает, что с точки зрения ориентированности на внутренний рынок "ММК" является наиболее уязвимым к обвинениям с 70%-й долей России в выручке. Вклад внутреннего рынка в выручку составляет 62% у "Северстали" и 41% у "НЛМК". ФАС намеревается привлечь металлургов к ответственности по ст. 14.31 КоАП РФ, которая подразумевает штраф в размере от 1% до 15% выручки, полученной на рынке, на котором имел место монопольный сговор (российский рынок г/к проката). При этом штраф не может превышать 2% от совокупной выручки компании.

"Согласно нашим расчетам, сумма штрафа не должна оказаться выше 90 млн долл. для "ММК" и "Северстали" и 115 млн долл. для "НЛМК", что составляет менее 1% текущей рыночной капитализации и около 1% ожидаемой выручки за 2021г", - указывает аналитик "Велес Капитала".

Эксперт напоминает, что в 2021г уполномоченные лица неоднократно высказывали озабоченность резким ростом внутренних цен на сталь. После совместного обсуждения ситуации металлурги и правительство сошлись на мнении, что жесткое ценовое регулирование только навредит рынку. К рассматриваемым мерам стабилизации внутреннего рынка стали относятся демпфер цен на железорудное сырье, специальные условия для госстроек, заключение долгосрочных контрактов и др.

"Обвинения ФАС укладываются в общую картину озабоченности "ценовым праздником" на российском рынке стальной продукции. Влияние штрафов на финансовые показатели "Северстали", "ММК" и "НЛМК" будет незначительным, однако рынок опасается введения более радикальных мер в отношении металлургов", - заключает Сучков.

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