Рынок акций РФ утром подрос на отчетах и внешнем оптимизме, продолжаются распродажи Татнефти

Москва. 29 апреля. Рынок акций РФ утром в четверг подрос на фоне неплохих квартальных отчетов, улучшения настроений на внешних фондовых площадках и дорожающей нефти (Brent поднялась к $67,7 за баррель), несмотря на рост заболеваемости COVID-19 в Азии; индекс Мосбиржи протестировал рубеж 3600 пунктов и забуксовал на фоне продолжающихся распродаж бумаг "Татнефти", разочаровавшей инвесторов дивидендами за 2020 год.

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 3601,56 пункта (+0,7%, максимум сессии - 3616,95 пункта), индекс РТС - 1523,98 пункта (+1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,9%.

Доллар стоит 74,42 рубля (+0,01 рубля), доходность 10-летних UST составляет 1,647% годовых (+1,7%).

Подорожали акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,9%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,3%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (+1,3%), бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1%), "Магнита" (+0,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,8%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+0,8%), акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,7%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,5%), "Московской биржи" (+0,5%), Сбербанка (+0,5% и +0,4% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,2% и +0,4% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,2%).

Сбербанк (MOEX: SBER) в I квартале получил 304,5 млрд руб. чистой прибыли по МСФО, что превысило прогнозы. "Магнит" (MOEX: MGNT) в I квартале увеличил выручку на 5,8%, а чистая прибыль выросла в 2,6 раза - до 10,9 млрд руб., что превысило ожидания.

Чистая прибыль "Газпрома" по международным стандартам (МСФО) в IV квартале 2020 года составила 353,719 млрд рублей, что более чем в два раза превзошло результат годовой давности (154,601 млрд рублей) и превысило среднерыночный прогноз (323,5 млрд рублей). Чистая прибыль "Газпрома" за весь 2020 год составила 133 млрд рублей, что также превысило прогноз на уровне 105 млрд рублей.

Министр энергетики ФРГ Петер Альтмайер заявил в четверг, что потребность Германии в российском газе в течение следующих лет вырастет на фоне отказа страны от угля и АЭС. В свою очередь, премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер заявил на российско-германском сырьевом форуме, что Германия намерена быстро ввести в эксплуатацию "Северный поток 2", поскольку страна нуждается в надежных поставках газа из России.

ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) (+2,5%) увеличило чистую прибыль по РСБУ в I квартале на 40% - до 6,45 млрд руб., следует из отчетности компании.

Акционеры "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) на годовом собрании одобрили дивиденды за IV квартал 2020 года в размере 7,25 рубля на акцию, говорится в сообщении компании. Отсечка реестра акционеров под дивиденды - 11 мая.

Подешевели акции "Татнефти" (-4,1% и -4,5% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%).

Акции "Татнефти" остаются под давлением распродажи вторые торги подряд после того как компания объявила финальные дивиденды за 2020 год, разочаровавшие инвесторов; бумаги откатились к уровням начала февраля. Совет директоров "Татнефти" на заседании в среду рекомендовал акционерам утвердить на годовом собрании дивиденды за 2020 год в размере 22,24 рубля на акцию с учетом ранее выплаченных дивидендов за первое полугодие, говорится в сообщении компании. По итогам 6 месяцев акционеры "Татнефти" утвердили дивиденды в размере 9,94 рубля на акцию - таким образом, финальные дивиденды могут составить 12,3 рубля на акцию. Закрытие реестра предложено назначить на 9 июля.

По мнению ведущего аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон утром в четверг позитивный: азиатские рынки преимущественно растут, сырьевые контракты дорожают на улучшении ожиданий экономического роста в мире, а доллар продолжает демонстрировать слабость. Можно ожидать возвращения индекса МосБиржи к значению 3600 пунктов в начале дня и дальнейшее укрепление рубля.

Как отмечает главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, главным позитивом для рынков стало то, что опасения относительно скорого сворачивания программы количественного смягчения Федрезерва не оправдались. Это вызвало падение курса доллара и, соответственно, рост стоимости сырьевых активов, что подогревает нефтяные акции.

Не исключено, что нефть Brent попытается рвануть к $70 за баррель, но все-таки справедливая цена на ближайший месяц видится в районе $64-66 за баррель. Среднесрочную ставку стоит сделать на "Газпром нефть", которая отстает в динамике роста от "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа".

Бумаги золотодобытчиков стоит сохранять в портфелях, поскольку золото подает все признаки формирования новой восходящей волны. Сейчас золото торгуется на сопротивлении $1780 за тройскую унцию, его пробой вполне способен усилить восходящий тренд.

Рекомендуется воздерживаться от наращивания среднесрочных "лонгов" по акциям черных металлургов до прояснения ситуации с претензиями ФАС. Если они будут велики, то еще одного-двух обвалов котировок не избежать, считает Антонов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рисковые активы и золото получили поддержку от мягкого тона заявлений Федрезерва США - регулятор подчеркнул, что пока не время думать о сворачивании покупок активов, но в то же время отметил курс национальной экономики на восстановление и временный характер инфляции.

Рынок акций РФ сохраняет технические предпосылки для развития повышения ближе к 1550 и 3650 пунктам по индексам РТС и МосБиржи. Одним из основных рисков для рынка РФ во второй половине недели выступает возможное объявление о новых санкциях со стороны ЕС. Пока же на биржах продолжат оценивать корпоративные и макроэкономические сигналы, отмечает Кожухова.

По оценке начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, улучшение внешнего фона и корпоративные новости будут способствовать возврату индекса МосБиржи в диапазон 3600-3700 пунктов.

Накануне мировые рынки не смогли определиться с направлением движения, находясь в напряженном ожидании новостей от ФРС, выступления президента США Байдена и отчетности лидеров hi-tech. В целом заседание ФРС не преподнесло негативных сюрпризов - регулятор сохранил объемы выкупа активов и диапазон ставки неизменным (0-0,25%), подтвердив свою приверженность мягкой денежно-кредитной политике и сообщив, что намерен оставить ставку на текущем уровне до тех пор, пока условия на рынке труда не достигнут уровней максимальной занятости, соответствующих оценкам ФРС, а инфляция - будет удерживаться выше 2% "некоторое время". Байден раскрыл важность запуска долгосрочной программы инфраструктурных стимулов объемом $2,2 трлн и объявил о разработке новой программе стимулирования American Family Plan объемом $1,8 трлн, рассчитанной на 10 лет и направленной на образование и поддержку населения. Также Байден связал эти программы с заметным повышением корпоративных налогов и налогов для обеспеченных и наиболее активных на финансовых рынках граждан, что рынок воспринял неоднозначно.

В целом обстановку на глобальных рынках утром в четверг можно оценить как позитивную. Из значимых событий дня ожидается публикация первой оценки ВВП США за I квартал и данные по числу первичных обращений за пособиями по безработице в стране.

Улучшение внешнего фона и крепость рынка нефти могут вернуть покупателей на рынок и позволить индексу МосБиржи постараться вернуться в зону 3600-3700 пунктов, которую оценивается как целевая на настоящий момент. Поддержку могут оказать и внутренние корпоративные отчеты, отмечает Локтюхов.

В США в среду индексы рынка акций снизились на 0,1-0,5% по итогам волатильных торгов после завершения двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Федрезерв сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 0-0,25% годовых, что совпало с прогнозами экономистов и участников рынка. Американский ЦБ сообщил, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд, в том числе US Treasuries на $80 млрд и ипотечные бонды на $40 млрд, "до достижения существенного прогресса в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности".

Дальнейшая траектория движения экономики будет в значительной мере зависеть от развития эпидемиологической ситуации в США, включая прогресс в вакцинации, отмечают в FOMC. Продолжающийся эпидемиологический кризис, по мнению ФРС, по-прежнему оказывает давление на экономическую активность, и риски для экономики сохраняются.

Байден представил новый пакет стимулов общим объемом $1,8 трлн, ориентированный на поддержку американских семей. Предложения Байдена предусматривают расходы в размере $1 трлн в течение 10 лет, а также налоговые льготы на общую сумму $800 млрд. Средства для оплаты социальных программ администрация Байдена рассчитывает привлечь за счет повышения ставки подоходного налога для состоятельных американцев до 39,6% с 37%. Кроме того, президент предлагает поднять налог на доход с прироста капитала и дивидендов для людей, зарабатывающих от $1 млн, почти вдвое - до 39,6% с 20%. С учетом действующей надбавки к налогу на доход от инвестиций в 3,8 процентного пункта, ставка налога для богатых американцев достигнет 43,4% (в настоящее время - 23,8%).

В четверг в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (биржи Японии закрыты в связи с праздником по случаю Дня Сёва и начала японской Золотой недели, китайский Shanghai Composite подрос на 0,5%, гонконгский индекс Hang Seng растет на 0,8%), "плюсуют" Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 растут на 0,01-0,7%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 растет на 0,7%).

Экономика США восстанавливается после кризиса, вызванного пандемией COVID-19, быстрее, чем ожидалось, однако восстановление "остается неравномерным и далеко от завершения", заявил председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам завершившегося в среду заседания ЦБ.

Пауэлл отметил, что пока не пришло время для обсуждения возможности сокращения объемов монетарного стимулирования, которое оказывает "мощную поддержку" экономике. Однако он дал рынку некий ориентир относительно того, когда Федрезерв может начать сокращение объемов выкупа облигаций в рамках программы количественного смягчения (QE).

"Для того, чтобы начать сокращать объемы выкупа, мы не должны пройти весь путь к нашим целям, нам нужно лишь добиться существенного дальнейшего прогресса на этом пути", - сказал он.

Пауэлл также отметил, что инфляция в США, вероятно, усилится, прежде чем вновь начать замедляться. Увеличение потребительских расходов на фоне постепенного восстановления экономической активности, по его словам, приведет к временному ускорению темпов роста потребительских цен. Инфляция в годовом выражении, вероятно, будет держаться выше 2% с учетом эффекта низкой базы, однако в случае ее устойчивого сохранения выше этого уровня ФРС применит свои инструменты, чтобы ослабить инфляционные ожидания, сказал Пауэлл.

Нефть утром в четверг дорожает на сигналах усиления спроса на ключевых рынках; цена Brent находится на $0,05 выше уровня, что отмечался при закрытии дневных торгов рынка акций РФ в среду. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $67,64 за баррель (+0,6% и +1,3% в среду), июньская цена WTI - $64,16 за баррель (+0,5% и +1,5% накануне).

Так, индикатор спроса на нефтепродукты в США вырос до максимума более чем за два месяца, сообщает агентство Bloomberg. При этом данные Минэнерго США, опубликованные в среду, показали максимальное с начала марта снижение запасов дистиллятов в стране (резервы дистиллятов упали на 3,34 млн баррелей).

Потребление топлива в Китае может увеличиться с учетом предстоящих длинных выходных, поскольку жители КНР традиционно активно путешествуют в периоды праздников.

Ранее на этой неделе страны ОПЕК+ сохранили принятое 1 апреля решение о постепенном увеличении добычи в мае-июле. ОПЕК+ примет решение по уровням добычи на август, а также в целом до конца года, в июне.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции банка "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (+9,4%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (+5%), "Квадры" (MOEX: TGKD) (+4,3%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+3,7%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+2,2%), ГДР MDMG (+2%).

Выручка MD Medical Group (MOEX: MDMG) Investments Plc (управляет сетью клиник "Мать и Дитя") в I квартале 2021 года составила 5,77 млрд рублей, увеличившись по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 40%, говорится в сообщении компании.

Ритейлер "Детский мир" (MOEX: DSKY) (+0,9%) в I квартале 2021 года получил 1,313 млрд рублей чистой прибыли по МСФО по сравнению с чистым убытком в размере 255 млн рублей в I квартале 2020 года. Результат компании оказался на уровне консенсус-прогноза "Интерфакса" (1,323 млрд рублей).

Подешевели бумаги "ИК Русс-инвест" (MOEX: RUSI) (-7,9%), ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (-4,2% и -3,3% "префы"), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (-3,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 22,8 млрд рублей (из них 5,5 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции "Татнефти", 3,86 млрд рублей - на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,86 млрд рублей - на акции "Газпрома").