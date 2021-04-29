Промсвязьбанк (ПСБ) рекомендует держать акции "Яндекса" с целью 5200 руб. за штуку, умеренно-положительно оценивая финансовые результаты компании на 1К21, говорится в комментарии банка.

""Яндекс" опубликовал финансовые результаты за 1К21 выше ожидаемых по выручке и EBITDA. Выручка выросла на 56%, до 73,1 млрд рублей, а EBITDA сократилась на 14% г/г, до 10,4 млрд руб. С прошлого года "Яндекс" самостоятельно развивает Яндекс.Маркет и основные финансовые показатели сегмента выросли в 2-3 раза. Мы оцениваем результаты умеренно-положительно: ряд показателей отчетности оказался выше прогнозов, также существует перспектива наращивания рыночной доли в ряде ключевых направлений и вывода Яндекс.Маркета на безубыточность. Однако акции все еще находятся под давлением неразрешенного дела с ФАС и могут проявлять некоторую волатильность. Мы рекомендуем "держать" акции, целевой уровень - 5200 руб. на бумагу", - пишет аналитик ПСБ Людмила Теличко.

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