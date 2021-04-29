Укрепление рубля может приостановиться в четверг-пятницу - "Локо-Инвест"

Укрепление курса рубля может приостановиться в четверг-пятницу, считает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"Основные налоговые выплаты апреля позади, поэтому интерес экспортеров будет определяться их оценкой привлекательности текущих уровней для получения рублей на будущее. Пока наш сценарий медленного укрепления рубля реализуется, но в четверг-пятницу волатильность может повыситься, а рост рубля на время приостановиться", - отмечает Полевой в своем комментарии.

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