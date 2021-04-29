"Атон" позитивно оценивает перспективы акций "Яндекса", представившего сильные операционные результаты за 1К21, отмечается в комментарии инвесткомпании.

""Яндекс" продемонстрировал сильные результаты, особенно в сегменте Такси, за счет повышения стоимости и увеличения числа поездок. Мы приветствуем повышение прогноза "Яндекса" на 2021 год и подтверждаем наш рейтинг "выше рынка", ожидая дальнейшего развития новых вертикалей", - пишут эксперты "Атона".

Консолидированная выручка "Яндекса" составила 73,1 млрд руб. (+55,6% г/г), скорректированный показатель EBITDA - 10,4 млрд руб. (-14,2% г/г), превысив консенсус-прогноз Интерфакса на 4,7% и 19,0% соответственно, отмечается в комментарии инвесткомпании. Рост выручки обеспечили высокие показатели сегментов Такси (+89,5%) и Поиск и портал (+15,1%). Скорректированная рентабельность EBITDA (14,3% против 19,6% в 4К20) снизилась из-за инвестиций в онлайн-торговлю. Все вертикали продемонстрировали улучшение операционной динамики.

Доля "Яндекса" на российском поисковом рынке достигла 60,0% (+190 бп против 1К20); число поездок в сегменте Такси выросло на 24% г/г; переход Яндекс.Маркета на модель сторонних продаж (3P) идет полным ходом (доля сторонних продавцов в валовой стоимости товаров составила 66% против 46% в 1К20). Яндекс повысил прогноз по совокупной выручке на 2021г до 315-330 млрд руб. с предыдущего диапазона в 305-320 млрд руб.

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