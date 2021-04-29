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29 апреля 2021 года 10:16
"Атон" позитивно оценивает перспективы акций "Яндекса"
"Атон" позитивно оценивает перспективы акций "Яндекса", представившего сильные операционные результаты за 1К21, отмечается в комментарии инвесткомпании. ""Яндекс" продемонстрировал сильные результаты, особенно в сегменте Такси, за счет повышения стоимости и увеличения числа поездок. Мы приветствуем повышение прогноза "Яндекса" на 2021 год и подтверждаем наш рейтинг "выше рынка", ожидая дальнейшего развития новых вертикалей", - пишут эксперты "Атона". Консолидированная выручка "Яндекса" составила 73,1 млрд руб. (+55,6% г/г), скорректированный показатель EBITDA - 10,4 млрд руб. (-14,2% г/г), превысив консенсус-прогноз Интерфакса на 4,7% и 19,0% соответственно, отмечается в комментарии инвесткомпании. Рост выручки обеспечили высокие показатели сегментов Такси (+89,5%) и Поиск и портал (+15,1%). Скорректированная рентабельность EBITDA (14,3% против 19,6% в 4К20) снизилась из-за инвестиций в онлайн-торговлю. Все вертикали продемонстрировали улучшение операционной динамики. Доля "Яндекса" на российском поисковом рынке достигла 60,0% (+190 бп против 1К20); число поездок в сегменте Такси выросло на 24% г/г; переход Яндекс.Маркета на модель сторонних продаж (3P) идет полным ходом (доля сторонних продавцов в валовой стоимости товаров составила 66% против 46% в 1К20). Яндекс повысил прогноз по совокупной выручке на 2021г до 315-330 млрд руб. с предыдущего диапазона в 305-320 млрд руб. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЯНДЕКС-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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