Индекс Мосбиржи может вернуться в диапазон 3600-3700 пунктов в четверг - ПСБ

Индекс Мосбиржи может вернуться в диапазон 3600-3700 пунктов в четверг, говорится в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгения Локтюхова.

"Улучшение внешнего фона и крепость рынка нефти по состоянию на утро четверга, по нашему мнению, могут вернуть покупателей на рынок и позволить индексу Мосбиржи постараться вернуться в зону 3600-3700 пунктов, которую мы оцениваем как целевую на настоящий момент", - пишет Локтюхов.

Поддержку рынку, по мнению эксперта ПСБ, могут оказать и внутренние корпоративные новости: в четверг представят финансовую отчетность "Газпром", Сбербанк, "Детский Мир", "Энел Россия" и Mail.ru Group, а операционные результаты опубликуют "Магнит" и Evraz.

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