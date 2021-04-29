29 апреля 2021 года 09:55
Утренние прогнозы: рынок акций в начале торгов четверга отыграет заметное ухудшение внешнего фона
Аналитики ждут роста котировок российских акций в начале торгов четверга, отмечая улучшение внешнего фона.
Промсвязьбанк (Евгений Локтюхов): "Улучшение внешнего фона и крепость рынка нефти по состоянию на утро четверга могут вернуть покупателей на рынок и позволить индексу Мосбиржи постараться вернуться в зону 3600-3700 пунктов, которую мы оцениваем как целевую на настоящий момент. Поддержку рынку могут оказать и внутренние корпоративные новости: в четверг представят финансовую отчетность "Газпром", Сбербанк, "Детский Мир", "Энел Россия" и Mail.ru Group, а операционные результаты опубликуют "Магнит" и Evraz".
BCS Express (Василий Карпунин): "Вероятно позитивное начало торгов по индексу Мосбиржи в четверг. Лучше рынка могут выглядеть акции нефтегазового и золотодобывающего секторов. В среду российский рынок акций выглядел слабо. Индекс Мосбиржи "сползал" вниз в течение дневной сессии и в моменте опускался в район 3560 пунктов. Ближе к закрытию вечерних торгов часть потерь удалось отыграть. В настоящее время нижняя граница восходящего канала по индексу Мосбиржи расположена в районе 3500 пунктов. Этот рубеж отделяет рынок от чуть более глубокой коррекции в сторону 3400 пунктов. При этом пока котировки индекса Мосбиржи выше 3500 пунктов, сверху в качестве промежуточного сопротивления выделяется район около 3620 пунктов, а среднесрочные ориентиры находятся ближе к 3690-3700 пунктам".
"Алго-Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,2-0,6%, в диапазоне 3585-3600 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3570, 3550 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3620, 3630 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет явное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее он способен продолжить коррекционный подъем в диапазон 3600-3620 пунктов".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Открытие рынка акций нас ждет ростом. Лучше рынка должны быть бумаги нефтяных компаний в результате ухода нефти в район $67 за баррель. Среднесрочную ставку стоит сделать на "Газпром нефть", котировки которой отстают в динамике роста от "Роснефти" и "Лукойла", а спекулятивную - на "Роснефть", цена бумаг которой сильнее других упала за последние пару недель. Вырастут и котировки акций золотодобытчиков. Их бумаги стоит сохранять в портфелях, поскольку золото подает все признаки формирования новой восходящей волны. Сейчас золото торгуется на сопротивлении $1780 за тройскую унцию. Его пробой вполне способен усилить восходящий тренд".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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29 апреля 2021 года 14:42
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Татнефти" с целью 680 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 34%, стоп-приказ: 475 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.
"После неудачной попытки закрепиться выше... читать дальше
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29 апреля 2021 года 14:21
Введение прогрессивной шкалы НДФЛ и другие изменения налогообложения с января 2021 года простимулировали граждан, брокеров и управляющие компании пересмотреть стратегии инвестирования, отмечается в аналитическом материале Россельхозбанка (РСХБ).
Для нивелирования влияния налоговых изменений... читать дальше
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29 апреля 2021 года 13:55
Программа обратного выкупа поддержит котировки акций Alphabet Inc. в долгосрочной перспективе, говорится в комментарии Sber CIB.
27 апреля Alphabet представил финансовый отчёт за 1К21, который оказался значительно лучше ожиданий участников рынка. На этих новостях котировки акций Alphabet в среду... читать дальше
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29 апреля 2021 года 13:32
Промсвязьбанк (ПСБ) рекомендует покупать акции "Газпрома" с целью 281 руб. за штуку, говорится в комментарии банка.
""Газпром" отчитался за прошлый год - результаты ожидаемо невпечатляющие, учитывая неблагоприятную ценовую конъюнктуру на сырьевых рынках. Тем не менее, мы не ждем сильного влияния... читать дальше
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29 апреля 2021 года 13:11
BCS Express 29 апреля 2021 года открыл торговую идею "покупать акции Salesforce с целью $265 за штуку". Цена входа: $237,6, потенциальная доходность: 11,5%; горизонт инвестирования: 6 месяцев, говорится в комментарии инвесткомпании.
Аналитик BCS Express Павел Гаврилов отмечает следующие факторы в... читать дальше
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29 апреля 2021 года 12:45
"Финам" рекомендует держать акции Fix Price с целевой ценой 763,4 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 6,5% в перспективе 12 месяцев, отмечается в аналитическом материале инвесткомпании.
"Финансовые результаты Fix Price в 2020 году выглядели достаточно сильно. Все ключевые показатели... читать дальше
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29 апреля 2021 года 12:22
Укрепление курса рубля к доллару до уровня 74 руб./$1 возможно к июню текущего года, полагает старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич. При этом рубль сохранит сильную зависимость от геополитического фактора, вероятна и существенная... читать дальше
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29 апреля 2021 года 12:01
"Велес Капитал" рекомендует покупать акции "Северстали", "ММК" и "НЛМК", позитивно оценивая перспективы отрасли черной металлургии в 2021г, отмечается в комментарии инвесткомпании.
ФАС обвинила трех крупнейших производителей листового проката в монопольном сговоре с целью поддержания завышенных... читать дальше
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29 апреля 2021 года 11:43
Аналитики BCS Express сохраняют умеренно позитивные оценки перспектив котировок акций "Детского мира" с учетом сохраняющихся высоких темпов роста бизнеса и вероятности крупных дивидендов, сообщается в комментарии инвесткомпании.
"Детский мир" представил ожидаемо сильные финансовые результаты по... читать дальше
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29 апреля 2021 года 11:23
Москва. 29 апреля. Рынок акций РФ утром в четверг подрос на фоне неплохих квартальных отчетов, улучшения настроений на внешних фондовых площадках и дорожающей нефти (Brent поднялась к $67,7 за баррель), несмотря на рост заболеваемости COVID-19 в Азии; индекс Мосбиржи протестировал рубеж 3600 пунктов и забуксовал на фоне продолжающихся распродаж бумаг "Татнефти", разочаровавшей инвесторов дивидендами за 2020 год. читать дальше
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29 апреля 2021 года 11:03
Вероятна консолидация цен ОФЗ на текущих уровнях в четверг, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).
Эксперты обращают внимание, что рост цены на нефть марки Brent до $67,5 за баррель является позитивом для рынка ОФЗ, а вот высокая недельная инфляция в РФ и высокий спрос на кредиты в рознице, что... читать дальше
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29 апреля 2021 года 10:43
Промсвязьбанк (ПСБ) рекомендует держать акции "Яндекса" с целью 5200 руб. за штуку, умеренно-положительно оценивая финансовые результаты компании на 1К21, говорится в комментарии банка.
""Яндекс" опубликовал финансовые результаты за 1К21 выше ожидаемых по выручке и EBITDA. Выручка выросла на 56%,... читать дальше
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29 апреля 2021 года 10:27
Укрепление курса рубля может приостановиться в четверг-пятницу, считает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.
"Основные налоговые выплаты апреля позади, поэтому интерес экспортеров будет определяться их оценкой привлекательности текущих уровней для получения рублей на будущее.... читать дальше
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29 апреля 2021 года 10:16
"Атон" позитивно оценивает перспективы акций "Яндекса", представившего сильные операционные результаты за 1К21, отмечается в комментарии инвесткомпании.
""Яндекс" продемонстрировал сильные результаты, особенно в сегменте Такси, за счет повышения стоимости и увеличения числа поездок. Мы... читать дальше
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29 апреля 2021 года 10:01
Индекс Мосбиржи может вернуться в диапазон 3600-3700 пунктов в четверг, говорится в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгения Локтюхова.
"Улучшение внешнего фона и крепость рынка нефти по состоянию на утро четверга, по нашему мнению, могут... читать дальше
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