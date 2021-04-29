Утренние прогнозы: рынок акций в начале торгов четверга отыграет заметное ухудшение внешнего фона

Аналитики ждут роста котировок российских акций в начале торгов четверга, отмечая улучшение внешнего фона.

Промсвязьбанк (Евгений Локтюхов): "Улучшение внешнего фона и крепость рынка нефти по состоянию на утро четверга могут вернуть покупателей на рынок и позволить индексу Мосбиржи постараться вернуться в зону 3600-3700 пунктов, которую мы оцениваем как целевую на настоящий момент. Поддержку рынку могут оказать и внутренние корпоративные новости: в четверг представят финансовую отчетность "Газпром", Сбербанк, "Детский Мир", "Энел Россия" и Mail.ru Group, а операционные результаты опубликуют "Магнит" и Evraz".

BCS Express (Василий Карпунин): "Вероятно позитивное начало торгов по индексу Мосбиржи в четверг. Лучше рынка могут выглядеть акции нефтегазового и золотодобывающего секторов. В среду российский рынок акций выглядел слабо. Индекс Мосбиржи "сползал" вниз в течение дневной сессии и в моменте опускался в район 3560 пунктов. Ближе к закрытию вечерних торгов часть потерь удалось отыграть. В настоящее время нижняя граница восходящего канала по индексу Мосбиржи расположена в районе 3500 пунктов. Этот рубеж отделяет рынок от чуть более глубокой коррекции в сторону 3400 пунктов. При этом пока котировки индекса Мосбиржи выше 3500 пунктов, сверху в качестве промежуточного сопротивления выделяется район около 3620 пунктов, а среднесрочные ориентиры находятся ближе к 3690-3700 пунктам".

"Алго-Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,2-0,6%, в диапазоне 3585-3600 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3570, 3550 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3620, 3630 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет явное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее он способен продолжить коррекционный подъем в диапазон 3600-3620 пунктов".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Открытие рынка акций нас ждет ростом. Лучше рынка должны быть бумаги нефтяных компаний в результате ухода нефти в район $67 за баррель. Среднесрочную ставку стоит сделать на "Газпром нефть", котировки которой отстают в динамике роста от "Роснефти" и "Лукойла", а спекулятивную - на "Роснефть", цена бумаг которой сильнее других упала за последние пару недель. Вырастут и котировки акций золотодобытчиков. Их бумаги стоит сохранять в портфелях, поскольку золото подает все признаки формирования новой восходящей волны. Сейчас золото торгуется на сопротивлении $1780 за тройскую унцию. Его пробой вполне способен усилить восходящий тренд".