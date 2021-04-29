Ключевые события четверга в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут "Газпром", Сбербанк и макростатистика:

- "Газпром" проведет "День инвестора" и опубликует отчётность за 2020 год;

- Сбербанк, Mail.ru Group, VEON и "Детский мир" представят отчётность за первый квартал 2021 года;

- Evraz и "Магнит" опубликуют операционные результаты;

- "НОВАТЭК" обсудит результаты первого квартала в ходе телефонной конференции;

- В России выйдут данные по золотовалютным резервам за неделю;

- CША опубликуют данные по ВВП и незавершенным сделкам на рынке жилья;

- Германия опубликует данные по безработице и инфляции.

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