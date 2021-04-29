Вероятен подъем индекса Мосбиржи к 3600-3620 пунктам в четверг - "Алго Капитал"

Вероятен коррекционный подъем индекса Мосбиржи к уровням 3600-3620 пунктов в четверг, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,2-0,6%, в диапазоне 3585-3600 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3570, 3550 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3620, 3630 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет явное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее он способен продолжить коррекционный подъем в диапазон 3600-3620 пунктов", - прогнозирует старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос.

Участники российских торгов во второй половине дня будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США, отмечает эксперт. Кроме того, в Европе и в США будет опубликовано большое количество значимых статистических показателей, которые в целом могут носить смешанный характер. И все же, по мнению Манжоса, стоит обратить внимание на одновременный выход в США еженедельных данных по количеству первичных заявок на пособия по безработице и предварительной оценки ВВП США за первый квартал 2021 года (15:30 МСК).

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