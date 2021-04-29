Brent подорожала до $67,44 за баррель

Американские фондовые индексы снизились по итогам волатильных торгов в среду. Большинство рынков акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются в четверг. Цены на нефть поднимаются в четверг.

Американские фондовые индексы снизились по итогам волатильных торгов в среду после завершения двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Федрезерв сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам заседания, прошедшего 27-28 апреля. Решение совпало с прогнозами экономистов и участников рынка.

Американский ЦБ сообщил, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд, в том числе US Treasuries на $80 млрд и ипотечные бонды на $40 млрд, "до достижения существенного прогресса в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности".

"Благодаря прогрессу в вакцинации и мощным стимулам индикаторы экономической активности и занятости усилились. Сектора, наиболее серьезно затронутые пандемией, остаются слабыми, но демонстрируют улучшение, - отмечают в Федрезерве. - Инфляция усилилась, что отражает, главным образом, временные факторы. В целом финансовые условия остаются благоприятными, что частично обусловлено действиями ФРС по поддержке экономики и потока кредитов американским домохозяйствам и бизнесу".

Дальнейшая траектория движения экономики будет в значительной мере зависеть от развития эпидемиологической ситуации в США, включая прогресс в вакцинации, отмечают в FOMC. Продолжающийся эпидемиологический кризис, по мнению ФРС, по-прежнему оказывает давление на экономическую активность, и риски для экономики сохраняются.

Инвесторы в среду ожидали обращения президента США Джо Байдена к обеим палатам Конгресса. Как сообщила на прошлой неделе пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, основное внимание будет уделено плану социальных расходов. Объем плана может составить $1,8 трлн, он будет, в частности, включать поддержку семей с детьми.

В центре внимания инвесторов на этой неделе также финансовая отчетность компаний, в том числе таких технологических гигантов, как Apple Inc. (SPB: AAPL). Производитель iPhone зафиксировал рекордную выручку во втором финансовом квартале, подтолкнув свои акции вверх на 4% в ходе торгов после закрытия основной сессии.

Котировки акций Microsoft Corp. (SPB: MSFT) снизились на 2,8% в среду. Американская компания в третьем финансовом квартале увеличила чистую прибыль на 44% и выручку на 19%, при этом оба показателя превзошли ожидания.

Акции Alphabet Inc. (SPB: GOOG) подорожали на 3%. Холдинговая компания Google в январе-марте получила рекордную чистую прибыль по итогам третьего квартала подряд, выручка выросла на 34%.

Капитализация Visa Inc. (SPB: V) увеличилась на 1,5%. Оператор крупнейшей в США платежной системы сократил во втором финансовом квартале чистую прибыль и выручку на 2%.

Цена бумаг Starbucks Corp. (SPB: SBUX) опустилась на 3,2%. Компания, владеющая крупнейшей в мире сетью кофеен, во втором квартале 2021 финансового года удвоила чистую прибыль, однако выручка не оправдала ожидания.

Бумаги Texas Instruments (SPB: TXN) Inc. подешевели на 4,4%. Американский разработчик и производитель полупроводниковой продукции в первом квартале увеличил чистую прибыль в 1,5 раза, при этом результат оказался лучше ожиданий.

Рыночная стоимость Advanced Micro Devices (SPB: AMD) уменьшилась на 1,4%. Американский производитель микрочипов в первом квартале 2021 года увеличил чистую прибыль почти в 3,5 раза, выручка компании выросла на 93% и достигла рекордного уровня.

Акции Amgen (SPB: AMGN) потеряли в цене 7,2%. Американская биотехнологическая компания в первом квартале снизила чистую прибыль на 10%, выручку - на 4%.

Котировки акций Pinterest Inc. (SPB: PINS) рухнули на 14,5%. Интернет-сервис визуальных закладок в первом квартале сократил чистый убыток в 6,5 раза и увеличил выручку на 78%, однако рост числа подписчиков оказался меньше ожиданий.

Бумаги Yum! Brands Inc. (SPB: YUM) подорожали на 1%. Американский оператор ресторанов в первом квартале увеличил чистую прибыль почти в четыре раза на фоне общего восстановления экономики.

Цена бумаг шведской Spotify Technology, которые торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), упала на 12,3%. Оператор одноименного музыкального стримингового сервиса увеличил число пользователей в первом квартале 2021 года, однако темпы роста замедлились на фоне возобновившегося распространения COVID-19 в некоторых странах.

Капитализация Boeing Co. (SPB: BA) сократилась на 2,9%. Американский концерн, один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, сократил чистый убыток в первом квартале 2021 года на 12% - до $561 млн по сравнению с $641 млн за тот же период прошлого года.

Котировки акций Mondelez International (SPB: MDLZ) Inc. выросли на 3,7%. Один из крупнейших мировых производителей снеков и кондитерских изделий в первом квартале увеличил чистую прибыль на 31%, при этом скорректированный показатель превзошел ожидания аналитиков, выручка выросла на 8%.

Акции Six Flags Entertainment Corp. потеряли в цене 2,3%. Оператор тематических парков сократил чистый убыток в первом квартале сильнее, чем ожидалось, а падение выручки оказалось меньше прогнозов.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка опустился на 164,55 пункта (0,48%) и составил 33820,38 пункта, завершив день вблизи сессионного минимума.

Standard & Poor's 500 снизился на 3,54 пункта (0,08%) - до 4183,18 пункта. Ранее в ходе торгов индикатор достиг исторического внутридневного максимума на уровне 4201,53 пункта.

Nasdaq Composite потерял 39,19 пункта (0,28%) и составил 14051,03 пункта.

Большинство рынков акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются в четверг вместе с котировками фьючерсов на американские фондовые индексы.

Поддержку рынкам оказывает сильная отчетность технологических гигантов и перспективы дальнейших стимулирующих мер для восстановления экономики после пандемии коронавируса, пишет Bloomberg.

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых по итогам заседания 27-28 апреля. Федрезерв также сообщил, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд, в том числе US Treasuries на $80 млрд и ипотечные бонды на $40 млрд "до достижения существенного прогресса в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности".

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции по итогам заседания ЦБ, что экономика США восстанавливается после кризиса, вызванного пандемией COVID-19, быстрее, чем ожидалось, однако восстановление "остается неравномерным и далеко от завершения".

Пауэлл отметил, что пока не пришло время для обсуждения возможности сокращения объемов монетарного стимулирования, которое оказывает "мощную поддержку" экономике. Однако он дал рынку некий ориентир относительно того, когда Федрезерв может начать сокращение объемов выкупа облигаций в рамках программы количественного смягчения (QE).

Президент США Джо Байден, выступивший в среду в Конгрессе, представил новый пакет стимулов общим объемом $1,8 трлн, ориентированный на поддержку американских семей. Предложения Байдена предусматривают расходы в размере $1 трлн в течение 10 лет, а также налоговые льготы на общую сумму $800 млрд.

Средства для оплаты социальных программ администрация Байдена рассчитывает привлечь за счет повышения ставки подоходного налога для состоятельных американцев до 39,6% с 37%. Кроме того, президент предлагает поднять налог на доход с прироста капитала и дивидендов для людей, зарабатывающих от $1 млн, почти вдвое - до 39,6% с 20%.

Биржи Японии в четверг закрыты в связи с праздником по случаю Дня Сёва и начала японской Золотой недели.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:17 МСК поднялся на 0,26%, в то время как гонконгский Hang Seng прибавил 0,53%.

Наиболее существенно в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже дорожают акции пивоваренной компании Budweiser Brewing Co. (+3,3%), страховщика AIA Group (+3%) и нефтяной China Petroleum & Chemical Corp. (+2,3%).

Котировки бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings растут на 0,9%.

В лидерах падения оказались бумаги гонконгского биржевого оператора Hong Kong Exchanges & Clearing (-2,1%), одного из ключевых игроков сферы интернет-услуг КНР Meituan (-1,4%) и фармацевтической Sino Biopharmaceutical (-1,1%).

Акции производителя потребительской электроники Xiaomi Corp. дешевеют на 0,8%, интернет-ритейлера Alibaba Group Holding - на 0,2%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:19 МСК снизился на 0,05%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. уменьшилась на 0,4%, другого представителя данной отрасли SK Hynix - на 0,8%. Цена бумаг автопроизводителя Hyundai Motor Co. опустилась на 1,8%, Kia Corp. - на 2,2%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:20 МСК вырос на 0,25%.

Рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto увеличилась на 0,9% и 0,8% соответственно.

Котировки акций австралийских банков снижаются, в том числе цена бумаг National Australia Bank и Australia & New Zealand Banking Group опустилась 0,3%, тогда как бумаги Commonwealth Bank of Australia и Westpac Banking Corp. теряют в цене по 0,2%.

Цены на нефть поднимаются в четверг на сигналах усиления спроса на ключевых рынках.

Так, индикатор спроса на нефтепродукты в США вырос до максимума более чем за два месяца, сообщает агентство Bloomberg. При этом данные Минэнерго США, опубликованные в среду, показали максимальное с начала марта снижение запасов дистиллятов в стране.

Потребление топлива в Китае может увеличиться с учетом предстоящих длинных выходных, поскольку жители КНР традиционно активно путешествуют в периоды праздников.

"Пандемия COVID-19 продолжается, однако спрос на нефть устойчиво восстанавливается благодаря росту потребления в США и материковом Китае, - отмечает вице-президент консалтинговой компании IHS Markit Виктор Шум. - Отложенный спрос на поездки будет способствовать увеличению спроса на топливо в Европе и Северной Америке, если ситуация с коронавирусом в ближайшие месяцы улучшится".

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:25 МСК в четверг составляет $67,44 за баррель, что на $0,17 (0,25%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $0,85 (1,3%) - до $67,27 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $64,01 за баррель, что на $0,15 (0,23%) выше уровня на закрытие предыдущей сессии. В среду стоимость этих контрактов увеличилась на $0,92 (1,5%) - до $63,86 за баррель.

Запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 90 тыс. баррелей, сообщило Минэнерго. Товарные запасы бензина выросли на 92 тыс. баррелей, запасы дистиллятов уменьшились на 3,34 млн баррелей.

Ранее на этой неделе страны ОПЕК+ сохранили принятое 1 апреля решение о постепенном увеличении добычи в мае-июле. ОПЕК+ примет решение по уровням добычи на август, а также в целом до конца года, в июне.