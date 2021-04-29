29 апреля 2021 года 08:39
Рубль в четверг утром стабилен к доллару и евро на фоне противоречивых внешних факторов
Москва. 29 апреля. Доллар США и евро демонстрируют разнонаправленную динамику на "Московской бирже" в четверг утром, рубль относительно стабилен к бивалютной корзине на фоне противоречивых внешних факторов.
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 74,31 - 74,43 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 74,345 руб./$1 (-6,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 90,22 руб./EUR1 (+3 коп. к закрытию среды). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 2,36 коп. к уровню закрытия 28 апреля, до 81,49 рубля.
Доллар при этом оказался на 59,4 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 20,89 коп. ниже официального курса.
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", разнонаправленное движение валютного курса рубля к доллару и евро на старте торгов 29 апреля связано с противоречивыми факторами рынка. В паре с долларом США национальная валюта подрастает на фоне дорожающей нефти. В то же время европейская валюта отыгрывает часть потерь среды: 28 апреля курс евро впервые с 6 апреля опустился ниже 90 рублей. Слабое давление на рубль оказывают сообщения об обсуждении в Европарламенте возможности отключения России от международной системы платежей SWIFT.
Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 МСК составила $67,49 за баррель, что на 0,33% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $64,03 за баррель, что на 0,27% выше уровня на закрытие рынка 28 апреля.
Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг демонстрируют позитивную динамику: японский Nikkei 225 подрастает на 0,26%, китайский CSI 300 - на 0,25%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 прибавляет 0,54%.
Американские фондовые индексы снизились по итогам волатильных торгов в среду после завершения двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Федрезерв сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам заседания, прошедшего 27-28 апреля. Решение совпало с прогнозами экономистов и участников рынка.
Американский ЦБ сообщил, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд, в том числе US Treasuries на $80 млрд и ипотечные бонды на $40 млрд, "до достижения существенного прогресса в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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29 апреля 2021 года 14:42
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Татнефти" с целью 680 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 34%, стоп-приказ: 475 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.
"После неудачной попытки закрепиться выше... читать дальше
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29 апреля 2021 года 14:21
Введение прогрессивной шкалы НДФЛ и другие изменения налогообложения с января 2021 года простимулировали граждан, брокеров и управляющие компании пересмотреть стратегии инвестирования, отмечается в аналитическом материале Россельхозбанка (РСХБ).
Для нивелирования влияния налоговых изменений... читать дальше
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29 апреля 2021 года 13:55
Программа обратного выкупа поддержит котировки акций Alphabet Inc. в долгосрочной перспективе, говорится в комментарии Sber CIB.
27 апреля Alphabet представил финансовый отчёт за 1К21, который оказался значительно лучше ожиданий участников рынка. На этих новостях котировки акций Alphabet в среду... читать дальше
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29 апреля 2021 года 13:32
Промсвязьбанк (ПСБ) рекомендует покупать акции "Газпрома" с целью 281 руб. за штуку, говорится в комментарии банка.
""Газпром" отчитался за прошлый год - результаты ожидаемо невпечатляющие, учитывая неблагоприятную ценовую конъюнктуру на сырьевых рынках. Тем не менее, мы не ждем сильного влияния... читать дальше
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29 апреля 2021 года 13:11
BCS Express 29 апреля 2021 года открыл торговую идею "покупать акции Salesforce с целью $265 за штуку". Цена входа: $237,6, потенциальная доходность: 11,5%; горизонт инвестирования: 6 месяцев, говорится в комментарии инвесткомпании.
Аналитик BCS Express Павел Гаврилов отмечает следующие факторы в... читать дальше
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29 апреля 2021 года 12:45
"Финам" рекомендует держать акции Fix Price с целевой ценой 763,4 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 6,5% в перспективе 12 месяцев, отмечается в аналитическом материале инвесткомпании.
"Финансовые результаты Fix Price в 2020 году выглядели достаточно сильно. Все ключевые показатели... читать дальше
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29 апреля 2021 года 12:22
Укрепление курса рубля к доллару до уровня 74 руб./$1 возможно к июню текущего года, полагает старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич. При этом рубль сохранит сильную зависимость от геополитического фактора, вероятна и существенная... читать дальше
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29 апреля 2021 года 12:01
"Велес Капитал" рекомендует покупать акции "Северстали", "ММК" и "НЛМК", позитивно оценивая перспективы отрасли черной металлургии в 2021г, отмечается в комментарии инвесткомпании.
ФАС обвинила трех крупнейших производителей листового проката в монопольном сговоре с целью поддержания завышенных... читать дальше
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29 апреля 2021 года 11:43
Аналитики BCS Express сохраняют умеренно позитивные оценки перспектив котировок акций "Детского мира" с учетом сохраняющихся высоких темпов роста бизнеса и вероятности крупных дивидендов, сообщается в комментарии инвесткомпании.
"Детский мир" представил ожидаемо сильные финансовые результаты по... читать дальше
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29 апреля 2021 года 11:23
Москва. 29 апреля. Рынок акций РФ утром в четверг подрос на фоне неплохих квартальных отчетов, улучшения настроений на внешних фондовых площадках и дорожающей нефти (Brent поднялась к $67,7 за баррель), несмотря на рост заболеваемости COVID-19 в Азии; индекс Мосбиржи протестировал рубеж 3600 пунктов и забуксовал на фоне продолжающихся распродаж бумаг "Татнефти", разочаровавшей инвесторов дивидендами за 2020 год. читать дальше
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29 апреля 2021 года 11:03
Вероятна консолидация цен ОФЗ на текущих уровнях в четверг, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).
Эксперты обращают внимание, что рост цены на нефть марки Brent до $67,5 за баррель является позитивом для рынка ОФЗ, а вот высокая недельная инфляция в РФ и высокий спрос на кредиты в рознице, что... читать дальше
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29 апреля 2021 года 10:43
Промсвязьбанк (ПСБ) рекомендует держать акции "Яндекса" с целью 5200 руб. за штуку, умеренно-положительно оценивая финансовые результаты компании на 1К21, говорится в комментарии банка.
""Яндекс" опубликовал финансовые результаты за 1К21 выше ожидаемых по выручке и EBITDA. Выручка выросла на 56%,... читать дальше
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29 апреля 2021 года 10:27
Укрепление курса рубля может приостановиться в четверг-пятницу, считает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.
"Основные налоговые выплаты апреля позади, поэтому интерес экспортеров будет определяться их оценкой привлекательности текущих уровней для получения рублей на будущее.... читать дальше
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29 апреля 2021 года 10:16
"Атон" позитивно оценивает перспективы акций "Яндекса", представившего сильные операционные результаты за 1К21, отмечается в комментарии инвесткомпании.
""Яндекс" продемонстрировал сильные результаты, особенно в сегменте Такси, за счет повышения стоимости и увеличения числа поездок. Мы... читать дальше
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29 апреля 2021 года 10:01
Индекс Мосбиржи может вернуться в диапазон 3600-3700 пунктов в четверг, говорится в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгения Локтюхова.
"Улучшение внешнего фона и крепость рынка нефти по состоянию на утро четверга, по нашему мнению, могут... читать дальше
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