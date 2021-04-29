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29 апреля 2021 года 09:38

Цены рублевых корпоративных бондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 29 апреля. Котировки рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала после объявления итогов апрельского заседания ФРС США, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы снизились по итогам волатильных торгов в среду после завершения двухдневного заседания Федеральной резервной системы. Федрезерв сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам заседания, прошедшего 27-28 апреля. Решение совпало с прогнозами экономистов и участников рынка. Американский ЦБ сообщил, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд, в том числе US Treasuries на $80 млрд и ипотечные бонды на $40 млрд, "до достижения существенного прогресса в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности".

"Благодаря прогрессу в вакцинации и мощным стимулам индикаторы экономической активности и занятости усилились. Сектора, наиболее серьезно затронутые пандемией, остаются слабыми, но демонстрируют улучшение, - отмечают в Федрезерве. - Инфляция усилилась, что отражает, главным образом, временные факторы. В целом финансовые условия остаются благоприятными, что частично обусловлено действиями ФРС по поддержке экономики и потока кредитов американским домохозяйствам и бизнесу". Дальнейшая траектория движения экономики будет в значительной мере зависеть от развития эпидемиологической ситуации в США, включая прогресс в вакцинации, отмечают в FOMC. Продолжающийся эпидемиологический кризис, по мнению ФРС, по-прежнему оказывает давление на экономическую активность, и риски для экономики сохраняются.

Вместе с тем большинство рынков акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются в четверг вместе с котировками фьючерсов на американские фондовые индексы. Поддержку рынкам оказывает сильная отчетность технологических гигантов и перспективы дальнейших стимулирующих мер для восстановления экономики после пандемии коронавируса. Биржи Японии в четверг закрыты в связи с праздником по случаю Дня Сёва и начала японской Золотой недели. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:17 МСК поднялся на 0,26%, в то время как гонконгский Hang Seng прибавил 0,53%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:19 МСК снизился на 0,05%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:20 МСК вырос на 0,25%.

Президент США Джо Байден, выступивший в среду в Конгрессе уже после закрытия торгов на фондовых биржах, представил новый пакет стимулов общим объемом $1,8 трлн, ориентированный на поддержку американских семей. Предложения Байдена предусматривают расходы в размере $1 трлн в течение 10 лет, а также налоговые льготы на общую сумму $800 млрд. Средства для оплаты социальных программ администрация Байдена рассчитывает привлечь за счет повышения ставки подоходного налога для состоятельных американцев до 39,6% с 37%. Кроме того, президент предлагает поднять налог на доход с прироста капитала и дивидендов для людей, зарабатывающих от $1 млн, почти вдвое - до 39,6% с 20%.

В свою очередь цены на нефть поднимаются в четверг на сигналах усиления спроса на ключевых рынках. Так, индикатор спроса на нефтепродукты в США вырос до максимума более чем за два месяца, сообщает агентство Bloomberg. При этом данные Минэнерго США, опубликованные в среду, показали максимальное с начала марта снижение запасов дистиллятов в стране. Запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 90 тыс. баррелей, сообщило Минэнерго. Товарные запасы бензина выросли на 92 тыс. баррелей, запасы дистиллятов уменьшились на 3,34 млн баррелей.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в четверг составила $67,7 за баррель, что на 0,64% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на 1,3% - до $67,27 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $64,23 за баррель, что на 0,58% выше уровня на закрытие предыдущей сессии. В среду стоимость этих контрактов увеличилась на 1,5% - до $63,86 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду выросла в 1,4 раза по сравнению с предыдущим торговым днем, но все равно осталась заметно ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 5,107 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,065 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 28 апреля вырос всего на 0,03% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 108,12 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,05%, поднявшись до 718,65 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Сбербанк-001Р-SBER15" (+0,46%), "Газпром Капитал БО-001Р-04" (+0,43%) и "Роснефть-001Р-02" (+0,37%), а в лидерах снижения - облигации "Сбербанк-001Р-SBER16" (-0,41%), "МТС-001P-03" (-0,28%) и "Роснефть-001Р-04" (-0,25%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АФК "Система" (MOEX: AFKS) установила финальный ориентир ставки 1-го купона 10-летних облигаций с 5-летней офертой серии 001P-20 объемом 10 млрд рублей на уровне 8,2% годовых. Ориентир соответствует доходности к оферте в размере 8,37% годовых. Сбор заявок прошел 28 апреля. Техразмещение выпуска запланировано на 12 мая.

Совкомбанк выкупил по оферте 404 тыс. 746 облигаций серии FIZL2 по цене 100,5% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, банк выкупил 8,09% выпуска. Выпуск 3-летних облигаций серии FIZL2 объемом 5 млрд рублей был размещен в мае 2020 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения.

Тинькофф банк выкупил в рамках оферты 1 млн 410,927 тыс. облигаций серии 001Р-01R по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, банк выкупил 28,22% выпуска. Банк в апреле 2017 разместил 5-летние облигации 001Р-01R на 5 млрд рублей. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставка 1-го купона установлена в размере 9,65% годовых, к ней приравнены ставки 2-4-го купонов. Ставка текущего купона - 6,7% годовых. Облигации размещены в рамках программы биржевых бондов серии 001Р Тинькофф банка объемом до 100 млрд рублей. В рамках программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет. Срок действия программы - также 10 лет.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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