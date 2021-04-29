Рубль будет укрепляться в четверг - ПСБ

Курс рубля к доллару будет укрепляться в четверг, актуальный диапазон на ближайшие недели - 73-75 руб./$1, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Богдан Зварич.

"Пара доллар/рубль в рамках утренней сессии в четверг продолжила снижение, отступив в район 74,3 руб./$1. Поддержку ей оказали ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent прибавляет порядка 0,4% и пытается закрепиться выше $67 за баррель, а также сохранение аппетита к риску, что выражается в спросе на валюты развивающихся стран, которые с утра умеренно укрепляются, - отмечает Зварич в комментарии ПСБ. - В ходе торгов преобладание покупок в рубле может сохраниться, что приведет к дальнейшему отступлению американской валюты и ее закреплению в середине диапазона 73-75 руб./$1. Данный диапазон, на наш взгляд, останется актуальным для доллара в ближайшие недели".

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