Возможен подъем индекса Мосбиржи выше 3600 пунктов в четверг - "Алор Брокер"

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в четверг ростом, возможен его подъем выше 3600 пунктов, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Открытие рынка акций нас ждет ростом. Лучше рынка должны быть бумаги нефтяных компаний в результате ухода нефти в район $67 за баррель", - пишет он в своем комментарии.

Среднесрочную ставку, по мнению Антонова, стоит сделать на "Газпром нефть", котировки которой отстают в динамике роста от "Роснефти" и "Лукойла", а спекулятивную - на "Роснефть", цена бумаг которой сильнее других упала за последние пару недель.

Вырастут, на взгляд эксперта инвесткомпании, и котировки акций золотодобытчиков. "Их бумаги стоит сохранять в портфелях, поскольку золото подает все признаки формирования новой восходящей волны. Сейчас золото торгуется на сопротивлении $1780 за тройскую унцию. Его пробой вполне способен усилить восходящий тренд", - указывает Антонов.

При этом аналитик "Алор Брокер" рекомендует воздержаться от наращивания среднесрочных "лонгов" по акциям черных металлургов до прояснения ситуации с претензиями ФАС. Если они будут велики, то еще одного-двух обвалов котировок не избежать, уверен эксперт.

Также Антонов отмечает, что небольшим негативом для котировок акций сырьевых компаний является укрепление рубля.

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