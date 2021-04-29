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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Возможен подъем индекса Мосбиржи выше 3600 пунктов в четверг - "Алор Брокер"
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29 апреля 2021 года 09:21

Возможен подъем индекса Мосбиржи выше 3600 пунктов в четверг - "Алор Брокер"

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в четверг ростом, возможен его подъем выше 3600 пунктов, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Открытие рынка акций нас ждет ростом. Лучше рынка должны быть бумаги нефтяных компаний в результате ухода нефти в район $67 за баррель", - пишет он в своем комментарии.

Среднесрочную ставку, по мнению Антонова, стоит сделать на "Газпром нефть", котировки которой отстают в динамике роста от "Роснефти" и "Лукойла", а спекулятивную - на "Роснефть", цена бумаг которой сильнее других упала за последние пару недель.

Вырастут, на взгляд эксперта инвесткомпании, и котировки акций золотодобытчиков. "Их бумаги стоит сохранять в портфелях, поскольку золото подает все признаки формирования новой восходящей волны. Сейчас золото торгуется на сопротивлении $1780 за тройскую унцию. Его пробой вполне способен усилить восходящий тренд", - указывает Антонов.

При этом аналитик "Алор Брокер" рекомендует воздержаться от наращивания среднесрочных "лонгов" по акциям черных металлургов до прояснения ситуации с претензиями ФАС. Если они будут велики, то еще одного-двух обвалов котировок не избежать, уверен эксперт.

Также Антонов отмечает, что небольшим негативом для котировок акций сырьевых компаний является укрепление рубля.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ


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