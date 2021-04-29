Подъем котировок нефти выше $70/барр. пока маловероятен - BCS Express

Подъем котировок нефти марки Brent выше уровня в $70 за баррель в ближайшее время маловероятен, говорится в комментарии BCS Express.

"Фьючерсы на нефть марки Brent закрыли торги в среду выше $67 за баррель и в краткосрочной перспективе могут продолжить движение вверх. Целевым ориентиром может выступить круглая отметка $70 за баррель. При этом потенциал для дальнейшего роста пока ограничен, поскольку рынок будет внимательно следить за новыми индикаторами спроса и может еще некоторое время сохранять осторожность на фоне всплеска COVID-19 в Индии. Кроме того, не стоит забывать о возможном восстановлении иранской ядерной сделки, которая может привести к снятию санкций и росту иранской добычи на 1,5 млн б/с", - отмечает эксперт инвесткомпании Игорь Галактионов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.