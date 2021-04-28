Рубль вечером повышается к доллару и евро на фоне активно дорожающей нефти

Москва. 28 апреля. Доллар и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" в среду вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне активно дорожающей нефти.

Курс доллара США составил 74,69 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 20,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 90,34 руб./EUR1, подешевев на 23,25 копейки. Ранее евро опускался ниже 90 руб./EUR1 впервые с 6 апреля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 21,6 копейки - до 81,73 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на вечерних торгах на фоне заметно дорожающей нефти. Инвесторы находятся в ожидании результатов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которые будут обнародованы 28 апреля в 21:00 МСК. Следом состоится пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла, от которой инвесторы будут ждать сигналов о том, когда американский ЦБ может начать сокращение стимулов. Ранее Пауэлл обещал заранее предупредить рынки о планируемых изменениях в политике ФРС.

Консенсус-прогноз аналитиков показывает, что Федрезерв не станет поднимать базовую ставку до 2023 года.

При этом порядка 45% экономистов, участвовавших в опросе Bloomberg в период с 16 по 21 апреля, ожидают, что Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) объявит о планах постепенного сокращения объемов выкупа бумаг в четвертом квартале текущего года.

Помимо этого, инвесторы в среду ожидают обращения президента США Джо Байдена к обеим палатам Конгресса. Как сообщила на прошлой неделе пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, основное внимание будет уделено плану социальных расходов. Объем плана может составить $1,8 трлн, он будет, в частности, включать поддержку семей с детьми, отмечает MarketWatch.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник аналитического управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) Андрей Кадулин, в среду рынок находится в ожидании значимых событий - заседания ФРС и анонса второй части инвестиционного пакета Джо Байдена. "От ФРС не ждут чего-то принципиального нового, но инвесторы будут следить за любыми намеками о сроках начала сворачивания программы покупки активов. Доходности американских казначейских бумаг малоподвижны в ожидании заседания, но находятся на повышенных уровнях - около 1,635% годовых для десятилетних бумаг. Президент США сегодня раскроет подробности инвестиций, которые должны быть направлены на социальные проекты. Пока рынок сосредоточился на негативном факторе увеличения налогов для богатых граждан, в том числе на подъеме ставки налога на прирост капитала, что может привести к закрытию позиций частных инвесторов. Однако анонс конкретных мер может стать и источником позитива, что сгладит эффект от ожидаемого повышения налогов, как было раньше с первой частью инвестиционного пакета. Это, в свою очередь, может поддержать рисковые активы, в том числе и российские", - подчеркивает Кадулин.

"Рубль продолжил укрепляться, курс пары "доллар-рубль" находится ниже 74,75 руб./$1. Некоторый негатив исходит от сообщений о продвижении в Европарламенте резолюции, призывающей к санкциям против России, включающих в себя отключение от системы SWIFT. Впрочем, рынок пока не придает большого значения этим новостям, и российские активы продолжают поддерживаться снизившийся геополитической напряженностью. Сегодня также курс поддерживают налоговые выплаты, сегодня налоговый период закончится выплатой налога на прибыль и НДД", - говорит Кадулин.

Банк России при принятии решения по ключевой ставке обсуждал возможные риски финансовой стабильности, в частности, то, как рынок может воспринять ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) широким шагом, сообщила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева на международном банковском форуме "Казначейство", организованном Национальной финансовой ассоциацией.

"Нас беспокоило, готов ли рынок или нет к тому, что мы повысим ставку, особенно на 50 базисных пунктов", - сказала она. "Мы посмотрели на ситуацию на рынках и решили, что в рынках в принципе это решение уже было заложено, поэтому каких-то всплесков волатильности, каких-то существенных рисков оно вызвать не могло. Собственно, это то, что мы и наблюдали. Рынок явно отреагировал на это решение так, что во многом он его ожидал", - добавила первый зампред ЦБ.

Банк России на прошлой неделе принял решение повысить ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 5,0% годовых. "Вариантов основных рассматривалось два: 25 базисных пунктов повышения и 50 базисных пунктов повышения. Не рассматривали ноль в этот раз", - отметила Юдаева.

Она объяснила, почему регулятор принял решение повысить ставку именно на 50 б.п.: из-за высокой инфляции и повышенных инфляционных ожиданий, а также на фоне хорошего спроса, поддерживающего быстрое восстановление экономики.

"Инфляция довольно высокая, существенно выше, чем наша цель (в 4% - прим. ИФ). Мы ожидали, что после пика в марте она начнет снижаться. Мы видим, что минимальное некоторое снижение произошло, но сейчас это, скорее, плато, чем снижении инфляции", - заявила Юдаева.

Инфляция в России с поправкой на сезонность в апреле может быть несколько ниже марта, но пока об устойчивом ее замедлении говорить рано, сообщил, в свою очередь, на форуме зампред Банка России Алексей Заботкин. При этом он отметил, что в апреле значительно выросли инфляционные ожидания.

Инфляция в марте 2021 года с поправкой на сезонность составила 0,63%, оставшись максимальной с мая предыдущего года, отмечал ранее ЦБ. Банк России на прошлой неделе повысил прогноз по инфляции на 2021 год с 3,7-4,2% до 4,7-5,2%.

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в среду, ускорив рост после публикации данных Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК в среду составляет $67,67 за баррель, что на 1,88% выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $64,3 за баррель, что на 2,16% выше уровня на закрытие предыдущей сессии.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 90 тыс. баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина выросли на 92 тыс. баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 3,34 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали снижение запасов нефти на 450 тыс. баррелей, уменьшение запасов бензина на 50 тыс. баррелей и падение запасов дистиллятов на 1,24 млн баррелей. Опрошенные S&P Global Platts аналитики ожидали, что данные Минэнерго США покажут снижение нефтяных запасов в стране на 200 тыс. баррелей, сохранение запасов бензина без изменений и сокращение запасов дистиллятов на 1,2 млн баррелей.

Между тем страны ОПЕК+ накануне сохранили принятое 1 апреля решение о постепенном увеличении добычи в мае-июле. ОПЕК+ 1 июня рассмотрит ситуацию по уровням добычи на август, а также в целом до конца года.

"Цены на нефть сегодня продолжили рост, фьючерсы Brent растут почти на 2%. Решение о продлении уровней добычи ОПЕК+ было ожидаемым, но очередные заявления о высоком уровне спроса во второй половине года сдвинули фокус рынка с ухудшающейся сегодня эпидемиологической ситуации на более позитивные перспективы в будущем, что поддерживает нефтяные котировки", - говорит Кадулин.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 29 апреля на 1,88 копейки, до 74,939 руб./$1, и уменьшил курс евро на 3,77 копейки, до 90,4289 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в среду на 15,95 копейки по отношению ко вторнику и составил 74,7876 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 19,46 копейки и составил 74,7544 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 958,156 млн, из которых $729,729 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 228,427 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 14,44 копейки, до 90,2888 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 24,91 копейки и составил 90,24 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR446,706 млн, из которых EUR173,705 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR273,001 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу повысились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 8 базисных пунктов (б.п.) - до 5,03% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок повысилась на 2 б.п. - до 5,15% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на прежнем уровне - 5,35% годовых, ставка на срок 3 месяца выросла на 3 б.п. - до 5,71% годовых, ставка на срок 6 месяцев прибавила 2 б.п. - до 5,85% годовых.