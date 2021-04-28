28 апреля 2021 года 19:10
Цены евробондов РФ в среду умеренно снизились на фоне новой волны повышения базовых ставок
Москва. 28 апреля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду умеренно снизились на фоне новой волны повышения базовых процентных ставок. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) лишь слегка потеряли в цене за день, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.
Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК снизилась на 8 базисных пунктов по отношению к закрытию 27 апреля и составила 115,57% от номинала, что соответствует доходности 1,835% годовых (рост на 2 базисных пункта к предыдущему дню).
Стоимость трехлетних американских Treasuries снизилась за день на 0,6 базисного пункта, составив 101,07% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 0,035% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США расширился на 2 базисных пункта, составив 180 базисных пунктов.
Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году снизились на 66 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 130,38% от номинала (доходность выросла на 3,5 пункта - до 3,84% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 70 базисных пунктов, до 126% от номинала (доходность выросла на 4 пункта и составила 3,81% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 5 базисных пунктов, до 112,73% от номинала (доходность выросла на 1 пункт, до 2,09% годовых), а бумаги с погашением в 2023 году подешевели на 3 базисных пункта, до 109,06% от номинала (их доходность выросла на 1 пункт и составила 1,01% годовых).
Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году упал в цене на 93 базисных пункта, до 122,85% от номинала (доходность выросла на 5 пунктов и составила 3,855% годовых). И лишь десятилетний выпуск евробондов РФ с погашением в 2027 году подорожал на 7 базисных пунктов - до 110,7% от номинала (его доходность снизилась на 1 пункт, до 2,37% годовых).
"Сегодня торги в секторе российских еврооблигаций открылись умеренным снижением котировок вслед за новой волной повышения базовых процентных ставок. Это стимулировало продажи отечественных евробондов в рамках фиксации прибыли после ценового роста последних двух недель. Таким образом, в очередной раз ухудшение ситуации на рынке базовых активов - US Treasuries - привело к формированию негативной тенденции и в отношении российских евробондов. При этом состоявшиеся сегодня первичные аукционы по размещению ОФЗ, хотя и стали не самыми удачными для Минфина, тем не менее, продемонстрировали наличие умеренного спроса со стороны инвесторов, даже без активного участия госбанков. В результате во второй половине дня в секторе евробондов РФ стали прослеживаться осторожные покупки, что привело к небольшому отскоку цен от дневных минимумов. Но сил покупателей все же было недостаточно для того, чтобы вывести рынок в плюс по отношению к закрытию вторника", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.
Опубликовано: /Финмаркет/
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