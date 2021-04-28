Котировки акций НЛМК по-прежнему обладают потенциалом роста - "Велес Капитал"

Котировки акций "НЛМК" по-прежнему обладают потенциалом роста с прогнозной ценой на уровне 320 рублей за штуку, говорится в комментарии инвестиционной компании "Велес Капитал".

"Несмотря на мощный рост, котировки акций "НЛМК" по-прежнему обладают инвестиционным потенциалом, а ситуация вокруг обвинений ФАС создает выгодный момент для покупки. Мы устанавливаем целевую цену для акции на уровне 320 рублей ($42,6 за GDR), что соответствует рекомендации "покупать", - указывает аналитик Василий Сучков.

"НЛМК" традиционно является самым дорогим по мультипликатору EV/EBITDA российским металлургом, что обусловлено высокой долей экспортных продаж, прочными позициями на рынках Америки и Европы, а также 100%-й интеграцией в железорудное сырье, отмечает эксперт инвесткомпании.

Также Сучков обращает внимание, что по итогам 2021 года совокупный дивиденд "НЛМК" может превысить 30 рублей на акцию, что обеспечит форвардную доходность выше 10%.

Цены на сталь закрепились на многолетних максимумах, а продолжение роста цен реализации обеспечит ударные результаты по итогам второго квартала 2021 года, уверен аналитик "Велес Капитала".

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