Потенциал роста цены акций AMD составляет 12% на горизонте 3-6 месяцев - "Фридом Финанс"

Потенциал роста котировок акций Advanced Micro Devices составляет 12% на горизонте 3-6 месяцев, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

"Котировки акций AMD, несмотря на уверенный подъем последних двух месяцев, сейчас находятся все еще ниже своих справедливых значений и ниже максимумов января. На горизонте ближайших 3-6 месяцев цена акции будет стремиться к отметке $100, что дает потенциал роста более 12%", - указывает аналитик инвесткомпании Валерий Емельянов.

AMD кратно увеличил основные показатели и выдал прогноз на текущий квартал и год сильно выше ожиданий рынка, отмечает эксперт. Доля компании в сегменте чипов для серверов и персональных компьютеров может впервые в истории уйти выше отметки 20% - в основном за счет вытеснения Intel. Важный фактор, который играет сейчас в пользу котировок бумаг AMD - это восстановление производственных цепочек, что позволит заработать на буме продаж полупроводниковых комплектующих, считает Емельянов.

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