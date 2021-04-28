Акции Интер РАО - долгосрочная ставка на рост бизнеса и финансовых результатов - BCS Express

Акции "Интер РАО" могут быть интересны инвесторам для покупки как долгосрочная ставка на рост бизнеса и улучшение финансовых результатов, считает эксперт BCS Express Дмитрий Пучкарев.

"Акции "Интер РАО" - одни из самых дешевых как в секторе электроэнергетики, так и на российском рынке в целом. Во многом это обусловлено крупными запасами "кэша" на счетах, а также значительным казначейским пакетом. Дешевизна бумаг предполагает внушительный потенциал позитивной переоценки. Тем не менее для активизации покупателей нужны дополнительные триггеры, - отмечает Пучкарев. - Из ожидаемых факторов для роста котировок бумаг в ближайшие годы можно выделить увеличение инвестиционной программы, проведение сделок по слиянию и поглощению, реализацию новых крупных проектов. В таком случае акционеры получат сигнал, что деньги, накопленные компанией, начали работать, и в перспективе это должно привести к росту финансовых результатов и дивидендов".

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