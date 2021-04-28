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28 апреля 2021 года 16:54

"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Edison International

Аналитики "Финама" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Edison International с прогнозной ценой на уровне $71,48 за штуку на март 2022 года, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Хорошие операционные результаты Edison International за первый квартал 2021 года , на наш взгляд, подчеркивают позитивные перспективы одной из наиболее "зеленых" электроэнергетических компаний США в ближайшие годы. Мы сохраняем рекомендацию "покупать" по акциям с целевой ценой $71,48 на март 2022 года, что соответствует потенциалу 22,2% без учета дивидендов. Ожидаемая дивидендная доходность в 2021 году составляет около 4,4%", - пишет эксперт инвесткомпании Александр Ковалев.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    США-EDISON-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ


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