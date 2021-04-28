Рубль днем растет к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

Москва. 28 апреля. Доллар и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" в среду днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти и остаточного спроса на рублевую ликвидность под последние налоговые перечисления апреля.

Курс доллара США составил 74,65 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 24,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 90,13 руб./EUR1, подешевев на 44,75 копейки. Чуть позднее евро опустился ниже 90 руб./EUR1 впервые с 6 апреля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 33,6 копейки - до 81,61 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 29 апреля на 1,88 копейки, до 74,939 руб./$1, и уменьшил курс евро на 3,77 копейки, до 90,4289 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на дневных торгах на фоне дорожающей нефти и остаточного спроса на рублевую ликвидность под последние налоговые перечисления апреля. Более заметные темпы роста рубля в паре с евро обусловлены снижением котировок европейской валюты к доллару на глобальном рынке, где американская валюта растет на ожиданиях результатов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Итоги заседания Федрезерва будут обнародованы 28 апреля в 21:00 МСК, а в 21:30 начнется пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла. Инвесторы ждут от Пауэлла сигналов о том, когда американский ЦБ может начать сокращение стимулов. Ранее Пауэлл обещал заранее предупредить рынки о планируемых изменениях в политике ФРС.

Консенсус-прогноз аналитиков показывает, что Федрезерв не станет поднимать базовую ставку до 2023 года.

При этом порядка 45% экономистов, участвовавших в опросе Bloomberg в период с 16 по 21 апреля, ожидают, что Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) объявит о планах постепенного сокращения объемов выкупа бумаг в четвертом квартале текущего года.

Помимо этого, инвесторы в среду ожидают обращения президента США Джо Байдена к обеим палатам Конгресса. Как сообщила на прошлой неделе пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, основное внимание будет уделено плану социальных расходов. Объем плана может составить $1,8 трлн, он будет, в частности, включать поддержку семей с детьми, отмечает MarketWatch.

"В целом геополитическая обстановка продолжает быть относительно спокойной, но некоторый негатив исходит от очередных напоминаний США о возможности дальнейших санкций. При отсутствии негативных новостей сегодня российские активы, вероятно, будут не особо активны в ожидании зарубежных историй - заседания ФРС и выступления Джо Байдена. Мы ожидаем, что рубль сегодня останется на текущих уровнях, а завтра при росте рисковых настроений может начать укрепление в сторону 74,5 руб./$1", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Банк России при принятии решения по ключевой ставке обсуждал возможные риски финансовой стабильности, в частности, то, как рынок может воспринять ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) широким шагом, сообщила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева на международном банковском форуме "Казначейство", организованном Национальной финансовой ассоциацией.

"Нас беспокоило, готов ли рынок или нет к тому, что мы повысим ставку, особенно на 50 базисных пунктов", - сказала она. "Мы посмотрели на ситуацию на рынках и решили, что в рынках в принципе это решение уже было заложено, поэтому каких-то всплесков волатильности, каких-то существенных рисков оно вызвать не могло. Собственно, это то, что мы и наблюдали. Рынок явно отреагировал на это решение так, что во многом он его ожидал", - добавила первый зампред ЦБ.

Банк России на прошлой неделе принял решение повысить ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 5,0% годовых. "Вариантов основных рассматривалось два: 25 базисных пунктов повышения и 50 базисных пунктов повышения. Не рассматривали ноль в этот раз", - отметила Юдаева.

Она объяснила, почему регулятор принял решение повысить ставку именно на 50 б.п.: из-за высокой инфляции и повышенных инфляционных ожиданий, а также на фоне хорошего спроса, поддерживающего быстрое восстановление экономики.

"Инфляция довольно высокая, существенно выше, чем наша цель (в 4% - прим. ИФ). Мы ожидали, что после пика в марте она начнет снижаться. Мы видим, что минимальное некоторое снижение произошло, но сейчас это, скорее, плато, чем снижении инфляции", - заявила Юдаева.

Инфляция в России с поправкой на сезонность в апреле может быть несколько ниже марта, но пока об устойчивом ее замедлении говорить рано, в свою очередь, сообщил зампред Банка России Алексей Заботкин, который также выступил на форуме. При этом он отметил, что в апреле значительно выросли инфляционные ожидания.

Инфляция в марте 2021 года с поправкой на сезонность составила 0,63%, оставшись максимальной с мая предыдущего года, отмечал ранее ЦБ. Банк России на прошлой неделе повысил прогноз по инфляции на 2021 год с 3,7-4,2% до 4,7-5,2%.

Цены на нефть эталонных марок в среду повышаются на ожиданиях данных Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в среду составляет $66,95 за баррель, что на 0,8% выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $63,55 за баррель, что на 0,97% выше уровня на закрытие предыдущей сессии.

Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4,3 млн баррелей. По данным API, запасы бензина в стране сократились на 1,3 млн баррелей, дистиллятов - на 2,4 млн баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидают, что данные Минэнерго США покажут снижение нефтяных запасов в стране на 200 тыс. баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина не изменились, дистиллятов - сократились на 1,2 млн баррелей.

Минэнерго США опубликует еженедельный доклад о запасах нефти, бензина и дистиллятов в среду в 17:30 МСК.

"Цены на нефть Brent остаются выше $66 за баррель, несмотря на решение ОПЕК+ все же наращивать добычу с мая. Так, вчера, на день раньше запланированного срока, состоялась встреча альянса, где сохранили договоренность от 1 апреля - вернуть на рынок с мая по июль 2,1 млн баррелей в день (с учетом Саудовской Аравии). Новое заседание назначено на 1 июня. При этом риски ухудшения эпидемиологической ситуации были оценены как высокие, но какие-либо решения ОПЕК+ отложил. Мы считаем это умеренно-негативным событием, так как при явно слабом спросе и замедленном темпе формирования коллективного иммунитета в мире рынок нефти рискует перейти к профициту предложения со 2-й половины года. Статистика от API показала рост запасов сырой нефти на 4,3 млн баррелей при снижении запасов бензинов и дистиллятов на 1,2 млн и 2,4 млн баррелей соответственно", - отмечает управляющий эксперт департамента стратегии и проектов развития Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Екатерина Крылова.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу повысились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 8 базисных пунктов (б.п.) - до 5,03% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок повысилась на 2 б.п. - до 5,15% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на прежнем уровне - 5,35% годовых, ставка на срок 3 месяца выросла на 3 б.п. - до 5,71% годовых, ставка на срок 6 месяцев прибавила 2 б.п. - до 5,85% годовых.