"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Walt Disney с целью $200

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Walt Disney Co. с целью $200 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,7%, стоп-приказ: $179, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Мы выделяем стриминговый сервис Disney+, как основную точку роста Walt Disney. Он сохраняет существенный потенциал как на внутреннем, так и на внешних рынках. Дополнительно компания имеет экспозицию на восстановление экономики. На фоне возвращения жизни в нормальное русло особой популярностью будут пользоваться круизные лайнеры и парки развлечений, входящие в структуру Walt Disney", - пишут эксперты инвесткомпании.

"С технической точки зрения, бумага движется в рамках восходящего тренда. Открывать позиции рекомендуем от текущих уровней с целью $200. При покупке на 18,4% и выставлении стоп-заявки на уровне $179 риск на портфель составит 0,5%", - указывают в "Финаме".

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