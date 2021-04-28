Катализатором роста котировок акций "Магнита" может стать публикация отчетности за 1К21 - Газпромбанк

Публикация финансовых результатов "Магнита" за 1К21 может стать катализатором роста котировок его акций и сокращения отставания от широкого рынка, отмечается в комментарии аналитика Газпромбанка Марата Ибрагимова.

"Мы ожидаем увидеть в отчете сильный рост EBITDA и чистой прибыли на фоне низкой базы прошлого года (особенно по валовой рентабельности) и с учетом динамики рентабельности компании за последние три квартала. Мы считаем, что потенциал роста рентабельности по EBITDA еще не исчерпан, несмотря на внушительный рост этого показателя в прошлом году. С начала года акции "Магнита" скорректировались на 7%. С учетом выплаченных в январе дивидендов за 9М20 "Магнит" показал динамику на 13% хуже рынка, что, на наш взгляд, абсолютно неоправданно с фундаментальной точки зрения. Мы полагаем, что публикация финансовых результатов может стать катализатором для роста курсовой стоимости акций компании и сокращения отставания от широкого рынка", - пишет Ибрагимов.

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