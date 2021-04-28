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28 апреля 2021 года 13:52
"Финам" рекомендует покупать акции Check Point с целью $142,1
"Финам" рекомендует покупать акции Check Point с целью $142,1 за штуку, что предполагает потенциал роста 21,1% в перспективе 12 месяцев, говорится в комментарии инвесткомпании. "Check Point Software Technologies Ltd., одна из ведущих мировых компаний в области IT-безопасности, представила неплохой финансовый отчет за 1К21. Выручка увеличилась на 4,3% в годовом выражении до $507,6 млн на фоне сохраняющегося достаточно высокого спроса на решения компании и превзошла консенсус-прогноз на уровне $502 млн. При этом позитивным фактором мы считаем опережающий рост поступлений от подписки - на 11,7% до $177,4 млн, чему способствовал существенный подъем продаж решений для защиты от кибератак семейств Sandblast, CloudGuard, а также других продуктов", - отмечает аналитик "Финама" Игорь Додонов. По его мнению, характерной особенностью Check Point, выгодно отличающей компанию от конкурентов, являются очень высокие показатели прибыльности. Среди сильных сторон Check Point Додонов также выделил хороший баланс - по состоянию на конец отчетного периода, на счетах компании находилось $4,09 млрд денежных средств и инвестиций в рыночные ценные бумаги при нулевом долге. Взгляд аналитика на перспективы Check Point остается позитивным. Согласно оценкам исследовательской фирмы IDC, глобальные инвестиции в оборудование, программное обеспечение и услуги, связанные с кибербезопасностью, в 2021г составят $143,5 млрд, что на 8,7% больше, чем по итогам предыдущего года. А в 2024г мировые расходы, связанные с кибербезопасностью, как ожидается, достигнут $189,2 млрд, что предполагает среднегодовые темпы роста в предстоящие четыре года (CAGR) на уровне 9,4%. "Данная тенденция, мы рассчитываем, продолжит поддерживать финпоказатели Check Point, являющегося одним из ведущих игроков в отрасли. Отметим также большой объем ликвидности на счетах Check Point и способность компании генерировать значительные денежные потоки. Мы подтверждаем целевую цену акций Check Point на горизонте 12 месяцев на уровне $142,1, что соответствует потенциалу роста в 21,1%. Рекомендация также остается прежней - "Покупать"", - заключает Додонов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: ИЗРАИЛЬ-CHECK/POINT-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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