"ВТБ Мои Инвестиции" обновил топ-10 глобальных акций

Название Вес,% Див. доходность (на след. 12 мес.), % Потенц. доход, % ASML Holding NV 10% 0,5% 5,6% Barclays Plc. 10% 3,0% 10,5% DBS Group Holdinds Ltd 10% 3,5% 5,4% Fresenius SE&Co KGaA 10% 2,2% 18,8% CK Hutchison Holdings Ltd 10% 3,7% 22,3% Indastria de Diseno Textil SA 10% 1,5% -0,1% Natura&Co Holding SA 10% 0,0% -8,4% Renault SA 10% 0,0% 27,4% Royal Dutch Shell PLC 10% 3,6% 35,2% Whitbread PLC 10% 0,0% 8,3% топ-10 глобальных акций 100% 1,8% 12,5% Индекс MSCI World ex-US 2,8% 9,8%

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили топ-10 глобальных акций, добавив бумаги ASML и Barclays, а также зафиксировав прибыль в акциях Naspers и ING Groep NV, сообщается в материале аналитической команды "ВТБ Мои Инвестиции". "Мы решили зафиксировать прибыль в акциях Naspers, одного из крупнейших IT холдингов в мире. Мы держали акции компании с момента создания топ-10 глобальных акций в марте 2020 года - за это время бумаги Naspers выросли на 73%, а бенчмарк на 57%. Мы отмечаем долгосрочную привлекательность компании, однако решили заменить акции Naspers на среднесрочно более привлекательные акции ASML, лидера в сегменте оборудования для производства полупроводников", - отмечают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции". Также эксперты заменили акции ING Group на бумаги Barclay's, где видят более высокий потенциал роста из-за ожидаемого роста комиссионных доходов от инвестиционно-банковской деятельности и роста дивидендных выплат на фоне высокого уровня достаточности капитала. Новый состав топ-10 глобальных акций (100%):Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.