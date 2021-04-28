Рынок акций РФ после позитивного старта начал корректироваться, падает Татнефть на новостях о дивидендах

Москва. 28 апреля. Рынок акций РФ после позитивного старта торгов в среду начал корректироваться вниз из-за проседающей нефти, внешние площадки подают позитивные сигналы в ожидании решений Федрезерва США по монетарной политике; индекс Мосбиржи откатился ниже 3600 пунктов во главе с бумагами "Татнефти" на новостях о дивидендах, не оправдавших ожидания инвесторов.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3587,12 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1508,43 пункта (-0,5%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3,5%.

Доллар стоит 74,92 рубля (+0,03 рубля).

Подешевели акции "Татнефти" (-3,5%, до 547,5 рубля; -2,6% "префы"), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-1,4%), Ozon (MOEX: OZON) (-1,3%), бумаги "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,8%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5% и -0,2% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,3%), Сбербанка (-0,2% и -0,1% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,2%), "Московской биржи" (-0,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%).

Совет директоров "Татнефти" на заседании в среду рекомендовал акционерам утвердить на годовом собрании дивиденды за 2020 год в размере 22,24 рубля на акцию с учетом ранее выплаченных дивидендов за первое полугодие, говорится в сообщении компании. По итогам 6 месяцев акционеры "Татнефти" утвердили дивиденды в размере 9,94 рубля на акцию - таким образом, финальные дивиденды могут составить 12,3 рубля на акцию. Закрытие реестра предложено назначить на 9 июля.

Подорожали акции "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,9%, до 111,95 рубля), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,1%).

Наблюдательный совет "АЛРОСА" (ALRS) рекомендовал выплатить 9,54 рубля на акцию за 2020 год, говорится в сообщении компании. Компания распределит 80% FCF за второе полугодие прошлого года, общая сумма выплат - 70,3 млрд рублей, что станет рекордом выплат полугодовых дивидендов. Датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, рекомендовано определить 4 июля 2021 года.

Лесопромышленный холдинг Segezha Group провел IPO по цене 8 рублей за акцию, размещено 31,4% бумаг (3,75 млрд штук). После IPO доля акций Segezha в свободном обращении составит 23,9% (без учета опциона на доразмещение). АФК "Система" останется основным акционером холдинга с долей в 73,7% (без учета опциона).

В среду стартовали торги акциями Segezha на "Мосбирже", текущая цена составляет 7,975 рубля (-0,3% к цене IPO).

По словам аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон утром в среду можно назвать нейтральным: азиатские индексы проявляют неуверенность, динамика сырьевых контрактов смешанная, доходность по 10-летним казначейским обязательствам США выросла до 1,64%. Среда будет наполнена корпоративными событиями (отчеты "Яндекса", "НОВАТЭКа", "Юнипро" (MOEX: UPRO), "Русгидро"). Главным событием дня на внешних рынках будет итог заседания ФРС и заявления, которые сделает председатель Джером Пауэлл в рамках пресс-конференции.

По оценке главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, расследование ФАС в отношении ряда металлургов продолжает давить на весь рынок акций РФ. Если ФАС сумеет доказать сговор или манипулирование ценами на внутреннем рынке, а в этом сомнений практически нет, то компании ("Северсталь", ММК и НЛМК) ждут оборотные штрафы. Пока сложно предположить их размер, но несмотря на продолжение роста цен на сталь на мировом рынке, нужно быть готовым спекулятивно выходить из бумаг данных компаний.

Однако нет никаких сомнений, что Сбербанк (MOEX: SBER) в "черный список" не попадет. Накануне акции Сбербанка обновили исторический максимум (бумаги уходили выше отметки 300 руб.), но далее ожидаемо произошло торможение роста и наметилась небольшая коррекция. На акции Сбербанка взгляд сохраняется позитивный, есть уверенность в возобновлении их роста, считает аналитик.

Поддержку бумагам "Норникеля" оказала объявленная программа обратного выкупа акций (всего будет выкуплено не более 3,4% уставного капитала на $2 млрд по цене 27780 рублей за штуку). Если учесть, что Потанин и Дерипаска свои пакеты к выкупу предъявлять не будут, то получается, что выкуплено будет чуть меньше 10% оставшегося free float. То есть скупить акции сейчас и сдать их все потом - не получится. Таким образом, покупать "Норникель" под оферту не очень интересно. Хотя сама программа будет оказывать поддержку котировкам хотя бы из тех соображений, что объем прибыли на одну акцию будет больше.

ОПЕК+ сообщил о сохранении ранее утвержденных параметров сделки, причем впервые за многие месяцы договориться участникам альянса удалось за один день. Это значит, что никаких разногласий внутри картеля нет, и "третья волна" пандемии, захлестнувшая некоторые страны, нефтяников не особо пугает.

Достижение нефтью Brent отметки $70 уже в начале мая не вызовет удивления. Поэтому можно делать ставку на нефтянку, где наиболее интересной бумагой является сильно просевшая в последние дни "Роснефть", которой расследования ФАС совершенно не грозят.

Инвесторы ждут выступления главы ФРС Джерома Пауэлла после заседания регулятора. От него хочется услышать намеки на объявление сроков сворачивания программы количественного смягчения. Так что вечером движения на рынке акций и в долларе могут быть сильными и волатильными, считает Антонов.

Как отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов, ФРС по-прежнему не будет склонен менять свою политику - ускорение роста потребительских цен естественно в условиях реализации масштабной программы экономической помощи населению, запущенной в начале года. Поддержку рынкам Европы и США оказывает оживление спроса на циклические сектора (нефтегазовый и финансовый сектор), вызванное крепостью товарных рынков и сохранением уверенности в устойчивости мировой экономики в этом году.

Сдерживающим покупки фактором выступает некоторое повышение долларовых ставок (доходность 10-летних UST вновь превысила 1,63%) и рыночных инфляционных ожиданий по США (спред доходности 5-летних UST и TIPS превысил 2,5%), вызванное ожиданиями мягкой риторики ФРС по итогам завершающегося в среду заседания регулятора. Помимо новостей от ФРС в фокусе внимания инвесторов будет выступление президента США Джо Байдена в Конгрессе, в котором он, скорее всего, коснется темы новой стимулирующей инфраструктурной программы и вопроса повышения налогов. Тенденция к повышению на мировых рынках может усилиться к концу дня в случае отсутствия негативных сюрпризов из США, считает Локтюхов.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, нефть сначала подросла на фоне оптимизма ОПЕК+, но рост запасов нефти в США сдержал восходящий импульс. Альянс нефтепроизводителей ОПЕК+ принял решение оставить в силе планы по увеличению добычи на 2,1 млн б/с в течение мая-июля и отложил запланированную на среду встречу до 1 июня. По оценке специалистов альянса, спрос на нефть в 2021 году будет оставаться сильным, а всплеск числа заражений COVID-19 в Индии не будет иметь долгосрочных последствий. В целом за 2021 год ОПЕК+ ожидает увидеть нефтяной дефицит в размере 1,2 млн б/с. Наиболее глубокий дефицит может быть зафиксирован ближе к концу года, что обусловлено восстановлением спроса.

Цены на нефть позитивно отреагировали на новости, поскольку уверенность ОПЕК+ вселила оптимизм в участников рынка, с тревогой следивших за статистикой заболеваемости в Азии. Фундаментально картина не поменялась, хотя сантимент несколько улучшился, что может поддержать котировки в ближайшие дни. Целевой торговый диапазон для Brent повысился до $65-68 за баррель, считает Галактионов.

Индексы в США во вторник изменились на 0,01-0,4% в ожидании новой порции финансовых отчетов компаний и итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Текущая неделя является одной из самых загруженных в плане публикации отчетностей. После закрытия рынка во вторник финпоказатели за прошлый квартал представили такие технологические гиганты, как Microsoft и Alphabet, холдинговая компания Google. Из порядка 30% компаний, входящих в расчет индекса S&P 500, которые опубликовали отчетность на данный момент, результаты примерно 88% превзошли ожидания аналитиков. Но лишь у 58% отчитавшихся компаний акции выросли после выхода квартальных результатов, по данным FactSet.

В среду в Азии преобладала умеренная позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,2%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,3%), "плюсует" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,2-0,3%) и стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 топчется на уровне вторника) в ожидании итогов заседания ФРС.

Розничные продажи в Японии в марте выросли на 5,2% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют опубликованные в среду официальные данные. По сравнению с февралем они повысились на 1,2%. Эксперты в среднем ожидали увеличения соответственно на 4,7% и 0,9%, сообщает Trading Economics.

Американский ЦБ, вероятно, подтвердит по итогам заседания 27-28 апреля, что намерен продолжать выкуп активов в прежних объемах до "достижения существенного прогресса" в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности.

При этом эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, полагают, что еще до конца текущего года ФРС анонсирует планы постепенного сокращения ежемесячных объемов выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE), поскольку экономика США быстро восстанавливается после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Повышения базовой процентной ставки, находящейся в настоящее время в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, эксперты ожидают не ранее 2023 года.

Нефть утром в среду слабо корректируется после роста, в то время как страны ОПЕК+ сохранили принятое 1 апреля решение о постепенном увеличении добычи в мае-июле; цена Brent находится на $0,6 выше уровня, что отмечался при закрытии дневных торгов рынка акций РФ во вторник. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $66,38 за баррель (-0,1% и +1,2% во вторник), июньская цена WTI - $62,94 за баррель (без изменений и +1,7% накануне).

"Мы рассмотрели ситуацию на рынке и еще раз подтвердили те решения, которые были приняты месяц назад, об уровнях добычи на май, июнь и июль этого года", - сообщил в эфире телеканала "Россия 24" вице-премьер РФ Александр Новак по итогам заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

В следующий раз встреча ОПЕК+ состоится 1 июня, альянс рассмотрит ситуацию по уровням добычи на август, а также в целом до конца года.

Трейдеры в среду ожидают публикацию данных о запасах энергоносителей в США.

Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4,3 млн баррелей. По данным API, запасы бензина в стране сократились на 1,3 млн баррелей, дистиллятов - на 2,4 млн баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидают, что данные Минэнерго США покажут снижение нефтяных запасов в стране на 200 тыс. баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина не изменились, дистиллятов - сократились на 1,2 млн баррелей.

Минэнерго США опубликует еженедельный доклад о запасах нефти, бензина и дистиллятов в среду в 17:30 МСК.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" просели акции "ИК Русс-инвест" (MOEX: RUSI) (-17,2%), ПАО "Ковровский механический завод" (MOEX: KMEZ) (-5,2%), ГДР Globaltrans (MOEX: GLTR) (-5,2%).

Лидерами роста выступили акции "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+3,7%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+3,2% и +7,7% "префы"), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+2,8%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+1,6%).

ПАО "ТГК-2" в январе-марте 2021 года увеличило чистую прибыль по РСБУ на 23% по сравнению с первым кварталом 2020 года - до 2,68 млрд рублей, говорится в отчете компании. Выручка при этом выросла на 21,5% - до 15,9 млрд рублей.

"Иркутскэнерго" (MOEX: IRGZ) (+1,9%) в I квартале снизило чистую прибыль по РСБУ на 5,5% (до 4,676 млрд рублей), выручка упала почти в 4 раза (до 4,438 млрд рублей), следует из отчета компании.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 16,5 млрд рублей (из них 3,86 млрд рублей пришлось на акции "Норникеля", 1,91 млрд рублей - на обыкновенные бумаги "Татнефти" и 1,67 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).