Причин для роста цены нефти в настоящее время нет - ПСБ

Причин для роста цены на нефть марки Brent в настоящее время нет, считает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

Цена на нефть марки Brent остается выше $66 за баррель, несмотря на решение ОПЕК+ все же наращивать добычу с мая, констатирует аналитик. При этом риски ухудшения эпидемиологической ситуации были оценены как высокие, но какие-либо решения ОПЕК+ отложил. Новое заседание назначено на 1 июня.

"Мы считаем это умеренно негативным событием, так как при явно слабом спросе и замедленным темпом формирования коллективного иммунитета в мире рынок нефти рискует перейти к профициту предложения со второй половины текущего года. Статистика от API показала рост запасов сырой нефти на 4,3 млн барр. при снижении запасов бензинов и дистиллятов на 1,2 и 2,4 млн барр. соответственно. Мы не видим причин для роста цены на нефть и рассчитываем в среду на возврат котировок нефти марки Brent ниже $65 за баррель", - пишет Крылова в комментарии ПСБ.

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