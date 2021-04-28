Рынок пока не готов к более высокой цене нефти - "Открытие Брокер"

Рынок пока не готов к более высокой цене нефти, говорится в комментарии аналитика "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова.

На взгляд эксперта, в нефтяных котировках вновь царит пессимизм. Накануне API сообщил, что на неделе до 23 апреля коммерческие запасы нефти в США выросли на 4,3 млн бар. Запасы бензина упали на 1,3 млн бар., а дистиллятов на 2,4 млн бар. Согласно опросу S&P Global Platts, на рынке ждут сокращение запасов нефти на 0,2 млн бар., нулевое изменение запасов бензина и сокращение запасов дистиллятов на 1,2 млн бар.

"Днём ранее появилась призрачная надежда, что в Индии эпидемия начала отступать, но, вероятно, это был лишь эффект понедельника, - отмечает Кочетков. - Новый день принёс статистику 360960 новых случаев, а общее число умерших превысило уже 200 тыс. В реальности эксперты оценивают ситуацию ещё хуже из-за слабого доступа к медицине для значительной части населения. Согласно заявлению вице-премьера правительства РФ А. Новака, ОПЕК+ решила не менять свой план, который был согласован в конце марта. В ОПЕК+ осознают риски ситуации в Индии и Бразилии, но отмечают улучшение спроса в ряде других регионов. Во всяком случае, технический комитет ОПЕК+ ранее повысил прогноз восстановления спроса в текущем году до 6,0 млн бар. с прежних 5,9 млн бар. в день. Впрочем, в ОПЕК+ могут не замечать проблемы, но рынок пока не готов к более высоким ценам на нефть".

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