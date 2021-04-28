"Финам" рекомендует покупать акции Lowe's с прогнозной ценой $230,14

Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции Lowe's Cos. с прогнозной ценой $230,14 за штуку, что предполагает потенциал роста 15,52% от текущего уровня (с учетом дивидендов) в перспективе 12 месяцев, говорится в комментарии инвесткомпании.

Эксперт Артемий Шамшуков указывает на следующие факторы привлекательности покупки бумаги:

- Последние несколько лет Lowe's значительно улучшает показатели рентабельности и эффективности бизнеса, компания двигается в нужном направлении.

- Одним из важнейших принципов ведения бизнеса компания считает устойчивое развитие, из года в год показывая высокие результаты в категории ESG. Таким образом, Lowe's хорошо вписывается в долгосрочный тренд.

- Сильный бренд, которому доверяют уже на протяжении века.

Отмечает аналитик при этом и возможные риски:

- Относительно высокая закредитованность (уровень долгосрочного долга к капиталу Lowe's превышает средний уровень по индустрии более чем вдвое - 89% против 42,5%; коэффициент покрытия процентов также находится несколько ниже средних показателей среди конкурентов - 12,4 против 18,8).

- Высокая конкуренция (пандемия значительным образом способствовала развитию нового витка e-commerce и поменяла привычки потребителей; если Lowe's не сможет подстроиться под новые реалии, не развивая, например, сервисы доставки или не занимаясь цифровизацией своего бизнеса, то вполне реально представить сценарий, в котором рыночная доля компании будет поглощена другими игроками).

Lowe's Cos. - американская компания, основная сфера деятельности которой - улучшение жилищных условий. Компания управляет примерно 2370 магазинами товаров для ремонта дома и декорирования, ассортимент которых включает пиломатериалы, строительные материалы, инструменты и оборудование, бытовую технику, черновую сантехнику, предметы для газона и сада, краску, напольные покрытия, а также изделия для кухни. Компания обслуживает своих клиентов в США и Канаде. На Соединенные Штаты приходится 94% всей выручки Lowe's.

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