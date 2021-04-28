Проведение обратного выкупа поддержит котировки акций "Норникеля" - "Уралсиб"

Проведение обратного выкупа поддержит котировки акций "Норникеля" в условиях, когда итоговые дивиденды оказались существенно меньше, чем ожидал рынок, говорится в комментарии корпорации "Уралсиб".

Как сообщил во вторник "Норильский никель", совет директоров принял решение провести обратный выкуп до 5 382 865 акций, составляющих 3,4% размещенных акций компании, на общую сумму не более 2 млрд долл. Цена выкупа определена на уровне 27 780 руб./акция, указывается в комментарии "Уралсиба".

Акционеры, желающие поучаствовать в выкупе, могут подать заявление о продаже своих бумаг в период с 20.05.2021 по 18.06.2021. Оплату акций планируется произвести до 3 июля 2021г. Если совокупное число бумаг, в отношении которых акционеры подадут заявки на продажу, превысит установленный максимум, то количество акций, которое выкупит компания, будет определено на пропорциональной основе, подчеркивают эксперты корпорации.

Также в начале апреля совет директоров поддержал предложение менеджмента о минимизации дивидендов по итогам 2020г и рекомендовал собранию акционеров утвердить итоговые дивиденды в размере 1021,22 руб./акция. Размер дивидендов оказался примерно на 40% меньше, чем компания должна была бы выплатить в соответствии с дивидендной формулой.

""Норникель" планирует, что все выкупленные акции перейдут в разряд казначейских, а затем будут погашены после получения необходимых корпоративных одобрений, за исключением акций, составляющих 0,5% размещенных бумаг, которые предполагается использовать для целей мотивации сотрудников. Мы полагаем, что выкуп акций "Норникеля" должен поддержать котировки компании в условиях, когда итоговые дивиденды оказались существенно меньше, чем ожидал рынок. Вероятно, основные акционеры не будут участвовать в обратном выкупе, что повышает его ценность для миноритариев", - пишут аналитики "Уралсиба" Константин Чернышев и Константин Белов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.