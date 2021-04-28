Индекс Мосбиржи, вероятно, поднимется к 3650 пунктам в среду - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, сможет подняться к середине диапазона 3600-3700 пунктов в среду, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Учитывая некоторое улучшение конъюнктуры мировых рынков и стабильность рынка нефти, мы рассчитываем увидеть оживление спроса на российские "фишки". Ждем, что индекс Мосбиржи по итогам торгов среды сможет перейти к середине диапазона 3600-3700 пунктов", - указывает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

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