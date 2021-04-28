Рубль сохраняет потенциал для укрепления до 74,00 руб./$1 - "Локо-Инвест"

Рубль сохраняет потенциал для постепенного укрепления до 74,00 руб./$1, отмечается в комментарии директора по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрия Полевого.

"Рубль во вторник показал небольшое укрепление к доллару (0,1%) при смешанной динамике основных ЕМ конкурентов. Картина дня, в целом, не изменилась: активные экспортные продажи в преддверии налогов и длинных выходных нивелируются наличием локального спроса. Однако рост нефти все-таки оказал рублю поддержку, поэтому большую часть торгов ему удавалось удерживать диапазон 74,80-74,90 руб./$1. В среду фокус сместится на глобальную повестку, хотя большую часть новостей из США ему придется отыгрывать уже в четверг утром. Принимая во внимание наши ожидания сохранения позитивных настроений вовне, рубль сохраняет потенциал для дальнейшего постепенного укрепления в направлении 74,00 руб./$1", - пишет Полевой.

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