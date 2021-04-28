Возможен подъем котировок нефти к уровню $68,1/барр. - Sber CIB

Возможен подъем котировок нефти марки Brent к уровню $68,1 за баррель, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

Инвесторов обнадеживают прогнозы восстановления мирового спроса на нефть, несмотря на новые вспышки коронавируса в некоторых странах и решение ОПЕК+ оставить в силе планы по наращиванию добычи. Рынок, вероятно, попытается вернуться к отметке $68,1 за баррель, полагают эксперты Sber CIB.

Если глава Федрезерва Джером Пауэлл в среду расскажет об условиях, при которых начнется сворачивание программы скупки активов на рынке, то это может привести к укреплению доллара и ослаблению рубля до 75,5 руб./$1, отмечают в инвестбанке.

Заметного снижения доходности рублёвого госдолга после роста во вторник ждать не стоит, так как на рынке американских гособлигаций прошла коррекция, обращают внимание аналитики Sber CIB. Минфин решил установить лимиты на аукционах рублёвых облигаций, поэтому новое размещение в среду, по мнению экспертов Sber CIB, не окажет давления на котировки вторичного рынка.

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