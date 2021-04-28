Идея дня: акции Pinterest могут не оправдать ожидания по темпам роста - "ВТБ Мои Инвестиции"

Акции одного из бенефициаров пандемии, компании Pinterest Inc., могут не оправдать ожидания инвесторов по темпам роста, говорится в комментарии "ВТБ Мри Инвестиции".

Котировки акций Pinterest упали по итогам торгов во вторник на 7%, несмотря на сильную отчетность. Менеджмент ожидает более низких темпов роста пользователей после высоких результатов 2020г, отмечается также в комментарии.

"Ключевым фактором успеха в инвестициях - избегать значительного снижения цен акций. Ход торгов на этой неделе показывает, акции каких компаний больше других подвержены риску коррекции этим летом. Это тематические истории, которые могут не оправдать ожидания по темпам роста. Во вторник мы писали про Tesla, сегодня видим похожую реакцию в одном из бенефициаров пандемии Pinterest. Инвесторы экстраполируют тенденции 2020г на будущее, хотя данные о поведении потребителей заставляют пересматривать долгосрочные ожидания в отношении роста", - пишут аналитики "ВТБ Мои Инвестиции".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.